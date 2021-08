Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 26 agosto 2021: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox di domani giovedì 26 agosto 2021. La prima metà della settimana è ormai alle spalle e l’ultimo weekend di agosto è sempre più vicino. Come si evolveranno gli equilibri dei segni zodiacali? Per scoprirlo, ti proponiamo le previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicate a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 26 agosto 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna e Venere saranno in ottimo aspetto: potrai tornare a essere ottimista e grintoso. Purtroppo, però, in questi giorni qualcosa non va nel lavoro. Forse devi fare i conti con qualche ritardo oppure con una persona intenzionata e crearti problemi, a metterti in cattiva luce. Sappi, però, che bloccare te è quasi impossibile: sicuro che non hai già una nuova idea in cantiere?

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 26 agosto 2021: Capricorno

Domani sarà una giornata in cui fare lo stretto necessario e niente di più, proprio come mercoledì! In queste 48 ore i rapporti interpersonali saranno più tesi del dovuto: meglio rimandare ogni cosa a venerdì prossima, quando ritroverai più serenità e lucidità mentale. Nel lavoro se non sei del tutto sicuro su una proposta, sappi che presto avrai maggiore chiarezza e capirai se varrà la pena accettarla o no.

Oroscopo domani giovedì 26 agosto 2021: Acquario

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata tutto sommato attiva, anche se ti converrà non sprecare energia inutilmente. Venerdì e sabato la Luna sarà in aspetto contrario: meglio arrivarci con forza! In questo momento potresti avere qualche perplessità in più, forse sei anche preoccupato per i soldi. Sappi che ti tuoi desideri potranno realizzarsi, ma servirà tempo e pazienza.

Previsioni domani giovedì 26 agosto 2021: Pesci

Domani, e fino a sabato, le stelle saranno molto positive. Tu, però, dovrai fare la tua parte e smettere di pensare al passato. Non prendere decisioni solo per il gusto di vendicarti con un ex. Cerca, piuttosto, ciò che ti potrebbe rendere felice e se sei solo prova a riconnetterti con la tua natura più istintiva. Le coppie di lungo corso dovrebbero impegnarsi per ritrovare l’intesa persa nel tempo.