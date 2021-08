Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 27 agosto 2021: le stelle di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox di domani venerdì 27 agosto 2021. La settimana di lavoro sta per volgere al termine, mentre il weekend è ormai alle porte. L’ultimo weekend di agosto: quali colpi di scena avranno in serbo gli astri per i quattro segni centrali dello zodiaco? Per scoprirlo in anteprima, leggi le previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 27 agosto 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e sabato saranno due giorni in cui stanchezza e tensione nervosa potrebbero avere il sopravvento. Meglio avere grande prudenza, tenere la tua agitazione sotto controllo. In genere sei una persona molto altruista, ma detesti essere contraddetto di continuo. Sforzati di mantenere la calma e un atteggiamento più diplomatico!

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 27 agosto 2021: Vergine

Domani e sabato saranno 48 ore molto proficue, se saprai muoverti, se vorrai candidarti, proporre un’idea. Dovresti approfittarne! In queste giornate avrai la Luna, il Sole, Marte e Mercurio dalla tua parte: preparati a vivere novità entusiasmanti, fare nuovi incontri, provare emozioni piacevoli. Ciò che conta sarà mettersi in gioco e non restare fermi.

Oroscopo domani venerdì 27 agosto 2021: Bilancia

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani continuerà la tua fase di ricostruzione cominciata giorni fa. Con Venere nel segno sarà più facile riportare l’armonia nella tua quotidianità, nei rapporti con gli altri. In amore si potrà ritrovare l’intesa dei primi tempi, recuperare il dialogo, una buona sintonia. In questo periodo sono favorite anche le nuove conoscenze.

Previsioni domani venerdì 27 agosto 2021: Scorpione

Domani e sabato crescerà una grande agitazione che sarebbe il caso di tenere a bada. Qualcuno si sentirà molto a disagio, qualcun altro rischierà perfino di perdere le staffe. Se hai in programma qualcosa, potresti incorrere in qualche piccolo intoppo, forse un ritardo irritante. Insomma ci sarà da avere particolare pazienza. Da domenica le cose miglioreranno di gran lunga.