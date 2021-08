Oroscopo Paolo Fox domani sabato 28 agosto 2021: anticipazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox di domani sabato 28 agosto 2021. L’ultimo fine settimana di agosto è alle porte. Quali segni zodiacali, fra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, saranno favoriti dagli astri e quali no? Per scoprirlo, leggi le anticipazioni del famoso astrologo di Lattemiele! Come ogni giorno, pubblichiamo sul nostro sito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, segno, per segno.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 28 agosto 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata piuttosto impegnativa in amore. Da giorni stai faticando parecchio per gestire i rapporti con il partner, i figli, il lavoro, le mille responsabilità. Cerchi di tenere tutto sotto controllo, ma avresti un gran bisogno di un piccolo aiuto per irrobustire i tuoi sentimenti, per riportare un po’ di pace in casa.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 28 agosto 2021: Toro

Domani sarà un sabato particolarmente intrigante, perché la Luna transiterà nel tuo segno, il Sole, Marte e Mercurio nel segno della Vergine. Ottime notizie! Se non hai già avuto una belle novità, è probabile che arrivi molto presto! In amore potresti vivere momenti intensi: solo se frequenterai un Leone o un Acquario potrebbero nascere tensioni. Altrimenti ti aspetta un giorno molto piacevole.

Da non perdere: Oroscopo Paolo Fox di domani

Oroscopo domani sabato 28 agosto 2021: Gemelli

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un weekend che si prospetta interessante per chi potrà trascorrerlo accanto alla persona amata. Se da tempo ti piace qualcuno, dovresti tentare un approccio in queste ore, provare a dichiararti. Anche perché l’amore potrebbe restituirti quella serenità che ora ti manca nel lavoro, dove tutto è ancora confuso, da mettere a posto.

Previsioni domani sabato 28 agosto 2021: Cancro

Domani potrai lasciarti alle spalle le difficoltà vissute tra mercoledì e giovedì. Molti nati in Cancro sono stati particolarmente polemici con il partner o, comunque, si è creata parecchia confusione in famiglia. Purtroppo, non tutto è risolto. Da giorni vivi dei grossi turbamenti, dentro e fuori di te, Le coppie che stanno pensando a un progetto insieme, potrebbero avere problemi economici.