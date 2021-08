Oroscopo Paolo Fox domani sabato 28 agosto 2021: news astrologiche da Leone a Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox di domani sabato 28 agosto 2021. L’ultimo fine settimana di agosto è alle porte. Quali segni zodiacali, fra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, saranno favoriti dagli astri e quali no? Per scoprirlo, leggi le anticipazioni del famoso astrologo di Lattemiele! Come ogni giorno, pubblichiamo sul nostro sito l’oroscopo di Paolo Fox per domani, segno, per segno.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 28 agosto 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani si preannuncia una giornata alquanto delicata. Nelle prossime ore sarai sotto pressione, avrai tante idee in testa, ma poco margine di azione e non a causa tua. In questo momento ti senti criticato, poco apprezzato. Cerca di non pretendere troppo, sii paziente e non tirare la corda. Domenica ti sentirai un po’ meglio!

Previsioni Paolo Fox domani sabato 28 agosto 2021: Vergine

Domani sarà una buona giornata: sfruttala al massimo, affrontando eventuali chiarimenti, definendo situazioni confuse. Anche perché domenica sarà decisamente peggio. Il fatto è che la tua voglia di recuperare nel lavoro finisce sempre con il renderti molto stanco e nervoso. Ti converrebbe provare a ricaricare le pile, altrimenti passerai la domenica tra cali fisici e piccoli dissapori in famiglia.

Da non perdere: Oroscopo Paolo Fox di domani

Oroscopo domani sabato 28 agosto 2021: Bilancia

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica potrai ritrovare nell’amore le energie necessarie ad affrontare la tua vita. Ti aspettano ore molto emozionanti, se saprai sfruttarle al meglio. Tra sabato e domenica potrebbero risvegliarsi dei sentimenti importanti: non buttare via questa occasione, rimanendo da solo. È tempo di mettersi in gioco.

Previsioni domani sabato 28 agosto 2021: Scorpione

Domani dovresti sforzarti di recuperare la tranquillità persa nei giorni scorsi. Fatti scivolare le cose addosso! Da venerdì qualcosa non fila liscio e questo fatto ti sta mettendo molta agitazione. Qualcuno ha dovuto affrontare un ritardo, un cambio di programma, qualcun altro si è trovato in mezzo a una discussione. Prova a non prendere sempre tutto di petto e vedrai che la situazione si sistemerà.