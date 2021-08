Oroscopo Paolo Fox weekend 28/29 agosto 2021: anticipazioni per tutti i segni

Ecco le anticipazioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per il weekend 28/29 agosto 2021, dedicate a tutti i segni dello zodiaco. L’ultimo weekend del mese di agosto è dietro l’angolo. Quali sorprese e quali grattacapi avranno in serbo le stelle per Ariete, Toro, Gemelli e tutti gli altri segni zodiacali? Se vuoi scoprirlo in anteprima, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per il weekend, segno per segno. Se, invece, vuoi sapere cosa ti accadrà sabato, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto ai primi 4 segni, ai 4 segni centrali e infine agli ultimi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox weekend 28/29 agosto 2021: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox il weekend dell’Ariete si preannuncia piuttosto complicato in amore. Per fortuna, da domenica pomeriggio aumenterà la vitalità. Per il Toro sarà un fine settimana molto interessante, grazie alla Luna nel segno. Novità all’orizzonte! I Gemelli che avranno vicino la persona amata, potrebbero vivere un bellissimo weekend che avrà il suo apice domenica. Al Cancro servirà molta cautela, per gestire la sua agitazione interiore, soprattutto in amore.

Previsioni Paolo Fox weekend 28/29 agosto 2021: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Il weekend per il Leone sarà contraddistinto da alti e bassi. Domenica, grazie alla Luna favorevole, l’umore sarà migliore. La Vergine avrà un sabato molto valido, mentre domenica dovrà avere prudenza, cercare di recuperare le energie perse in passato. Sarà un weekend all’insegna dell’amore e delle emozioni per tutti i nati in Bilancia disposti a mettersi in gioco in amore. Lo Scorpione avrà un sabato ancora un po’ nervoso, ma domenica sarà una giornata molto più serena e piacevole.

Da non perdere: Oroscopo Paolo Fox di domani

Oroscopo weekend 28/29 agosto 2021: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox il weekend del Sagittario inizierà con un sabato valido, mentre domenica la Luna opposta susciterà un certo nervosismo. Il Capricorno potrebbe ricevere una bella notizia nelle prossime ore. Sabato particolarmente interessante, sotto ogni punto di vista. Sabato alquanto agitato per l’Acquario. Per fortuna la domenica vi restituirà il buonumore. Infine i Pesci inizierà il fine settimana alla grande. Domenica, invece, potrebbe emergere un certo malumore. Lasciatevi il passato alle spalle!