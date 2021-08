Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 30 agosto 2021: news astrologiche Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox di domani lunedì 30 agosto 2021. Ormai il mese di agosto è agli sgoccioli e settembre incalza. Quali novità astrologiche riserverà il cielo prima che finisca l’estate? Se vuoi scoprire come partirà la settimana di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, leggi le seguenti previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 30 agosto 2021: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la tua settimana partirà con una buona vitalità, grazie alla presenza della Luna in Gemelli. Purtroppo, però, Mercurio, il pianeta degli affari e della comunicazione, raggiungerà la Bilancia e diventerà opposto. In amore ti converrà usare particolare cautela, se da giorni stai vivendo tensioni con il partner.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 30 agosto 2021: Toro

Domani si preannuncia una giornata positiva, anche se la Luna e Mercurio non saranno più a favore. Nel lavoro cresce in te un bisogno di più stabilità: per ottenerla, è probabile che dovrai cambiare rotta, cominciare un nuovo incarico, un progetto. L’importante sarà pretendere anche una ricompensa economica. In amore sentirai la voglia di vivere la tua relazione in maniera più rilassata.

Oroscopo domani lunedì 30 agosto 2021: Gemelli

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani la tua settimana comincerà alla grande, grazie alla Luna nel segno e a Mercurio nel cielo dell’amico Bilancia. Agosto è stato un mese che ti ha messo a dura prova; per fortuna il mese si concluderà nel migliore dei modi e passerà il testimone a un settembre foriero di novità. D’ora in poi inizierà un periodo di crescita, sotto ogni punto di vista.

Previsioni domani lunedì 30 agosto 2021: Cancro

Domani purtroppo non sarà una giornata degna di nota. Il lavoro potrebbe essere un po’ confuso, ecco perché occorrerà evitare le scelte azzardate, i salti nel buio. Meglio fermarsi e riflettere con calma. Anche in amore servirà molta prudenza, considerato il fatto che Venere è in dissonanza. Le storie forti non rischieranno, ma potranno essere disturbate da piccole tensioni, malintesi e discussioni.