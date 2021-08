Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 30 agosto 2021: news astrologiche Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox di domani lunedì 30 agosto 2021. Ormai il mese di agosto è agli sgoccioli e settembre incalza. Quali novità astrologiche riserverà il cielo prima che finisca l’estate? Se vuoi scoprire come partirà la settimana di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, leggi le seguenti previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 30 agosto 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata molto promettente. Questa settimana potrebbe portare qualche buona intuizione o novità nel lavoro: dovresti approfittarne, anche perché la settimana seguente potrebbe essere più turbolenta. Anche in amore sarà un giorno molto positivo, illuminato da una splendida Luna in Gemelli.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 30 agosto 2021: Vergine

Domani non ti mancherà la voglia di combattere. Con il Sole e Marte ancora nel segno potrai ottenere anche buoni risultati. Purtroppo, però, Mercurio ti ha salutato per traslocare nel segno della Bilancia, mentre la Luna in quadratura potrebbe suscitare un po’ di nervosismo. Meglio fare particolare attenzione, soprattutto in amore, per evitare inutili discussioni.

Da non perdere: Oroscopo Paolo Fox di domani

Oroscopo domani lunedì 30 agosto 2021: Bilancia

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani si preannuncia un’ottima giornata! Dovresti sfruttare il transito di Mercurio e Venere nel segno, in buon aspetto a Giove e Saturno. Le prossime giornate saranno ricche proposte, nuovi contatti e situazioni dinamiche. Anche l’amore potrà tornare in auge. Chi non è riuscito a realizzare progetti di coppia tra luglio e agosto, potrà sfruttare le prossime settimane.

Previsioni domani lunedì 30 agosto 2021: Scorpione

Domani finalmente sentirai che il periodo buio è alle tue spalle. D’ora in avanti sarà possibile cominciare nuovi percorsi, valutare nuove opportunità. Certo, dovrai considerare il fatto che Giove sarà ancora dissonante fino alla fine dell’anno, per cui sarà improbabile che la grande occasione ti piova dall’alto! Dovresti, comunque, iniziare a fare progetti più lungimiranti. In amore è tempo di lasciare andare il passato e guardare avanti.