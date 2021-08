Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 30 agosto 2021: Sagittario intrattabile, Acquario top

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox di domani lunedì 30 agosto 2021. Ormai il mese di agosto è agli sgoccioli e settembre incalza. Quali novità astrologiche riserverà il cielo prima che finisca l’estate? Se vuoi scoprire come partirà la settimana di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, leggi le seguenti previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 30 agosto 2021: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la settimana potrebbe cominciare con una profonda agitazione, forse per qualcuno anche un leggero calo fisico. Purtroppo, la Luna sarà in opposizione: se incapperai in qualche contrattempo, alcune complicazioni in famiglia, non arrabbiarti! Per fortuna, Mercurio e Venere saranno favorevoli: nei prossimi giorni qualcosa di nuovo accadrà, magari nel lavoro.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 30 agosto 2021: Capricorno

Domani sarà una giornata interessante. Nel lavoro qualcosa comincerà a muoversi, ma con il nuovo transito di Mercurio in Bilancia ti converrà evitare le scelte prese in maniera frettolosa. Dovrai fare attenzione, perché il pianeta in dissonanza potrebbe portare qualche spesa di troppo. Anche in amore occorrerà ancora cautela: cerca di non tornare indietro con la mente, alle complicazioni passate. Meglio guardare avanti!

Oroscopo domani lunedì 30 agosto 2021: Acquario

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata molto intrigante, soprattutto in amore, grazie a Venere e Luna in ottimo aspetto. Dovresti sfruttare questi giorni per allargare la tua rete di contatti, fare nuove conoscenze o richiamare un vecchio amico. Sul fronte lavorativo, però, dovrai cominciare a farti due conti, perché da tempo ti stai trascinando dei problemi economici.

Previsioni domani lunedì 30 agosto 2021: Pesci

Domani la Luna sarà in quadratura: ti converrà avere particolare prudenza in amore, in famiglia e in generale nei rapporti con gli altri. Cerca di tenere a bada il tuo nervosismo! Per fortuna, nel lavoro le cose cominceranno a migliorare, ora che Mercurio non è più opposto. Il meglio, però, arriverà a fine anno, quando Giove transiterà nel tuo segno.