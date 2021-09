Alba Flores è un attrice spagnola che come gran parte del cast de La Casa di Carta, serie di enorme successo distribuita da Netflix, ha riscontrato una nuova e forse inaspettata popolarità, sopratutto grazie al tipo di interpretazione dei personaggi: Alba Flores, nome d’arte di Alba González Villa, nella serie interpreta Nairobi, alias Ágata Jiménez, uno dei protagonisti “criminali” dediti alle azioni divenute famose nella serie.

In particolare Nairobi interpreta uno dei personaggi più iconici, a causa di un carattere molto forte e determinato che però nasconde anche una sorta di vera e propria debolezza, che viene resa evidente in più parti della produzione.

Alba Flores

Nata a Madrid il 27 ottobre del 1986, Alba proviene da una famiglia di musicisti, visto che il padre Antonio Flores è stato un compositore (venuto a mancare nel 1995) e la madre Ana è direttirce teatrale. Non è un caso quindi che fin da molto giovane decida di dedicarsi proprio al teatro dopo aver studiato interpretazione drammatica. A causa delle origini gitane, è stata discriminata sia durante l’adolescenza che anche successivamente e non è un caso che molti dei suoi ruoli la vedono protagonista in personaggi “zingari”. Più volte si è schierata apertamente contro argomentazioni di stampo omofobe e contro il razzismo anche attraverso i social, dove è molto seguita (conta quasi 12 milioni di followers, dopo che molti l’hanno riconosciuta proprio in La Casa di Carta).

Ha debuttato dapprima al cinema nel 2005 con El Calentito, e poi in tv in un anno dopo. In Italia è nota, oltre che per il personaggio di Nairobi, per aver preso parte ad un’altra serie nota, Vis a Vis.

Ha figli?

A dispetto di moltissimi followers, Alba Flores non fa propriamente una vita mondana e della sua vita sentimentale si sa molto poco, anche se più volte è stata paparazzata con un’attrice spagnola, Ondina Maldonado ed in passato avrebbe frequentato una modella. Non ha figli.