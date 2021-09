Alvaro Morte, ecco tutte le altre serie tv dove lo hai già visto

Alvaro Morte è divenuto molto popolare per il ruolo che interpreta nella serie di successo La Casa di Carta, disponibile su Netflix e che si chiuderà con la 5° e ultima stagione.

Il personaggio da lui interpretato nel corso di tutta la produzione, Sergio Marquina, conosciuto principalmente come Il professore, è particolarmente importante e fa da collante a pressochè tutti gli eventi più importanti nella serie.

Alvaro Morte è Il professore

Dato l’enorme successo della serie, che ha battuto diversi record fin dalla prima stagione, datata 2017, il personaggio interpretato dal 46enne attore spagnolo ha raccolto consensi piuttosto positivi in merito alla realizzazione del personaggio del Professore anche grazie all’ottima performance dell’attore Alvaro Morte.

Non è un caso infatti che un post risalente allo scorso maggio, realizzato proprio dall’attore nell’ultimo giorno di riprese dell’ultima stagione (che sarà disponibile in due parti su Netflix, dal 3 settembre e dal 3 dicembre 2021) abbia raccolto oltre 4 milioni di visualizzazioni su Instagram. Per l’occasione Alvaro “saluta” il personaggio che lo ha reso famoso e apprezzato, oltre a ringraziare i fans, la produzione e tutto il cast.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Álvaro Morte (@alvaromorte)

Le altre serie tv

L’attore spagnolo ha alle spalle una carriera non particolarmente “famosa”, rispetto agli standard raggiunti con Casa de Papel ma la “gavetta” lo ha sicuramente aiutato ad interpretare un personaggio così amato. Alvaro Morte, che ha vinto riconoscimenti come il Premio Feroz e Premio de la Unión de Actores ha infatti recitato nelle seguenti serie tv.