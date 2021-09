Alvaro Morte, la moglie è uno schianto: ecco la foto

Alvaro Morte ha riscosso una grande popolarità e fama per un ruolo molto particolare ma apprezzato in Casa de Papel, nota nel nostro paese come Casa di Carta. L’attore nato in una frazione di Cadice, città al sud della Spagna ha infatti vestito i panni del Professore, ossia colui che organizza i vari crimini che la sua “banda”, scelta minuziosamente da lui stesso. Un personaggio che inizialmente non palesa la propria profondità che viene approfondita solo successivamente.

Il Professore è stato una vera e propria “fortuna”, sia per la produzione che per lui stesso visto che gli ha offerto numerose possibilità e lo ha reso un attore apprezzato e famoso che comunque è molto rispettato anche nell’ambito teatrale (nel 2012 ha fondato una compagnia teatrale ex novo).

Alvaro Morte, vita personale

L’aspetto di Alvaro Morte (che in realtà si chiama Álvaro Antonio García) ha attratto numerose fans, intrigate dal look che lo contraddistingue sopratutto fuori dal set, look che ha messo in bella mostra in un’altra produzione molto nota in Italia, ossia la soap opera Il Segreto, che ha contribuito a renderlo famoso anche nel nostro paese. Ne La Casa di carta veste i panni decisamente più austeri e meno seduttori ma l’attore ha percepito un tangibile interesse nei suoi confronti anche dal proprio profilo Instagram, che ad oggi ha superato gli 11 milioni di followers.

Chi è la moglie?

L’attore 46enne, molto seguito sui social, non appare particolarmente interessato al gossip che lo ha considerato in breve tempo una sorta di sex symbol: Alvaro infatti è felicemente sposato con la stilista Blanca Clemente, che ha conosciuto proprio durante uno spettacolo teatrale. I due si sono sposati nel 2014 e sono genitori di una coppia di gemelli, Leon e Juliet. Rispetto al marito, non è una personalità “mondana”, visto che il suo profilo appare strettamente privato.