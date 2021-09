Miguel Herran è un giovane ma già molto quotato attore spagnolo che ha preso parte a diverse serie di successo negli ultimi anni, che lo hanno sicuramente consacrato come attore in rampa di lancio della penisola iberica. Particolarmente apprezzato il prodotti recenti come La Casa di Carta (Casa de Papel in lingua originale, e Money Heist in inglese), dove interpreta Rio e nella quasi contemporanea serie, Elite, anche questa di grande successo, ambientata in un liceo spagnolo.

Miguel Herran, chi è

Nato a Malaga il 25 aprile 1996. Non è mai stato uno studente assennato come ha lui stesso rivelato al punto che sembrava orientato verso la carriera di meccanico.

Tuttavia la “svolta” nella carriera, che fa emergere importanti capacità recitative avviene agli inizi del 2015 quando partecipa ad un provino dove viene notato dal regista Manuel Guzman che lo sceglie per il film del 2015 A cambio de nada, per il quale poi Miguel Herrán ha vinto l’anno successivo il premio Goya come Miglior attore rivelazione. Da li in avanti la sua fama cresce e prende parte sia a film per la televisione ma anche alle due sopracitate serie: il persoanggio di Rio, alias Aníbal Cortés, che nella serie è l’hacker del gruppo.

Chi è la fidanzata?

Dal successo della serie hanno iniziato a farsi sempre più curiosi i fans e le testate di gossip attorno alla sua vita personale: spesso è stato visto in compagnia di Ursula Corbero, protagonista della serie, ma i due hanno rivelato di essere solo ottimi amici. A partire dal 2019 Miguel è stato visto sempre più spesso in compagnia di un’altra attrice spagnola, Sandra Escacena.

Di appena 20 anni, Sandra è anche lei una “stella emergente” del cinema spagnolo avendo conseguito una nomination per il premio Goya nel 2017 per la sua performance nel film horror Veronica.

I due non postano spesso scatti mentre sono insieme.