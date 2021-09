Pedro Alonso, attore spagnolo divenuto molto famoso anche fuori dalla terra natia grazie anche a La Casa di Carta, che ha conferito a lui e agli altri protagonisti un successo internazionale, interpreta Berlino, uno dei personaggi di maggior rilievo della serie che rivelerà risvolti molto profondi.

A differenza di buona parte del cast, la produzione distribuita da Netflix non ha costituito una vera e propria “rampa di lancio” per Pedro Alonso ma ha comunque portato l’attore galiziano a diventare molto più famoso, anche se aveva già conseguito numerosi premi e riconoscimenti in carriera che viene spesa da molti anni sia a teatro (dove Pedro si è formato professionalmente) e poi al cinema ed il televisione anche fuori dalla Spagna, come nel 2012 quando ha preso parte alla serie Grand Hotel – Intrighi e passioni, distribuita da Sky. Recente è la sua interpretazione nel film, distribuito sempre da Netflix, Il silenzio della palude.

Vita privata e figlia

Anche se è molto seguito sui social media (su Instagram conta oltre 8 milioni di followers), dov’è solito postare più di qualche scatto relativo al proprio tempo libero, Pedro Alonso non è una persona propriamente amante dei riflettori. Risulta attualmente legato sentimentalmente a Tatiana Djordjevic, ma è anche padre di una figlia nata da una relazione precedente.

La figlia, nata nel 1998, si chiama Uriel.