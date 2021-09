Sapevi l’età di Ursula Corbero? La risposta lascia senza parole

Ursula Corbero continuerà ad essere uno dei personaggi chiave della quinta e ultima stagione di La Casa di Carta, che fin dalla prima stagione, sviluppata dall’emittente spagnola Antena 3 ed inseguito aquisita e distribuita da Netflix, ha raccolto grandi consensi anche per il personaggio da lei interpretato, Tokyo.

L’ultima stagione, che chiuderà definitivamente le peripezie dei rapinatori più noti del mondo dell’intrattenimento, sarà visibile su Netflix nella prima parte a partire dal 3 settembre 2021, mentre la seconda parte dell’ultima stagione saranno disponibili dal 3 dicembre di quest’anno.

Ursula Corbero, alias Tokyo

L’attrice catalana ha raccolto consensi probabilmente in maniera più marcata rispetto ai pur apprezzatissimi protagonisti in quella che è definibile un’opera corale, che riguarda numerosi personaggi: il feeling che il fan medio della Casa di Carta è riuscito a creare è imputabile ad una scrittura interessante ed un ritmo serrato, ma anche grazie agli attori che sono entrati in maniera efficace nei personaggi: Ursula Corbero non era la “prima scelta” nel ruolo di Tokyo nei piani degli sceneggiatori (che avevano in mente un personaggio meno giovane e più cupo nei piani iniziali, finendo per cambiare idea grazie allo spirito palesato dall’attrice nei provini) ma è proprio Tokyo uno dei protagonisti più indovinati, anche se nel corso della serie il personaggio è stato definito eccessivamente sessualizzato. Ursula Corbero è stata comunque elogiata nell’interpretazione, venendo nominata ai Premios Feroz e MIM Series come Migliore Attrice.

Quale età?

L’aspetto giovanile del suo personaggio forse può trarre un po’ in inganno, anche se Ursula è tutt’oggi una giovane donna: l’attrice catalana è infatti nata l’11 agosto 1989, ed ha quindi 32 anni. E’ stata anche la sua voce a convincere la produzione a puntare su di lei per la serie. Ursula ha debuttato molto giovane nel mondo della recitazione (nel 2002), dapprima in piccoli ruoli televisivi per proseguire in ruoli più importanti.