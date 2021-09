La Casa di Carta è una delle serie più amate di Netflix, che negli anni ha avuto un grande e costante successo di pubblico. A breve rivedremo tutti i protagonisti de La Casa di Carta nella quinta stagione della serie, la cui prima tranche comprensiva degli iniziali 5 episodi sarà rilasciata venerdì 3 settembre 2021. In questo articolo vogliamo occuparci di una delle protagoniste femminili de La Casa di Carta. Si tratta di Nairobi, personaggio ucciso nella quarta stagione e che non vedremo più se non ricordata in termini di vendetta dai suoi compagni. Nairobi è stata interpretata dall’attrice Alba Flores. Alba Flores, chi è Nairobi: età, altezza, naso, figli e film.

Alba Flores chi è

Alba González Villa Flores è un’attrice spagnola di origini gitane nata a Madrid il 27 ottobre 1986. Alba ha quindi 33 anni, è alta 1 metro e 76 centimetri e pesa 56 kg. Figlia unica, Alba è nata dal compositore Antonio Flores e dalla produttrice teatrale Ana Villa. Alba non solo è figlia ma anche nipote d’arte di Lola Flores e dei cantanti Lolita Flores e Rosario Flores. E’ inoltre la cugina dell’attrice Elena Furiase. Alba ha iniziato a interessarsi alla recitazione nella preadolescenza. A 13 anni infatti ha iniziato a studiare interpretazione drammatica oltre che dedicarsi al pianoforte. Ha incominciato la sua carriera come attrice in Luna de miel en Hiroshima e in Sogno di una notte di mezza estate.

Nel 2005 Alba debutta al cinema con El Calentito di Chus Gutiérrez. In tv prende parte a un episodio di El Comisario nel 2006. Nel 2013 è protagonista in Il tempo del coraggio e dell’amore. Nel 2015 è Saray Vargas in Vis a vis – Il prezzo del riscatto. Successivamente è Nairobi in La Casa di Carta, ruolo che le ha portato un grande successo.

Alba Flores Vita Privata

Della vita privata di Alba Flores abbiamo davvero pochissime informazioni. Alba non ha figli e non sappiamo se sia sposata o fidanzata. Sappiamo però che Alba ha fatto coming out dichiarando di essere omosessuale. Allo stesso modo l’attrice ha dichiarato di aver avuto un flirt con la cantante Ondina.

Alba Flores Naso

Dal punto di vista dell’aspetto fisico Alba Flores è caratterizzata da una fisicità molto particolare del suo volto, che ha caratteristiche non comuni ai tipici standard di bellezza convenzionali e che la rendono ricca di unicità. Alba ha un ovale molto magro e le sopracciglia spesse ma la peculiarità del suo viso è il naso. Il naso di Alba Flores è particolarmente importante e prominente, molto grande e non in armonia con il volto. Certamente sui social i leoni da tastiera non hanno perso più volte l’occasione di criticarla suggerendole in maniera molto supponente di darsi alla chirurgia estetica. Fu al tempo dell’uscita su Netflix della terza stagione de La Casa di Carta che il web si scatenò con fotomontaggi inerenti una auspicabile rinoplastica di Alba. Sull’argomento, l’attrice non ha mai risposto alle provocazioni.