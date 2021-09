La Casa di Carta è una una delle serie di punta di Netflix, confermata negli anni da un grande successo di pubblico. Presto rivedremo tutti i protagonisti de La Casa di Carta nella quinta stagione della serie, la cui prima parte comprensiva dei primi 5 episodi sarà rilasciata nella data di venerdì 3 settembre 2021. In questo articolo vogliamo occuparci di uno dei protagonisti maschili principali, forse il più importante. Si tratta del Professore, interpretato dall’attore Alvaro Morte. Alvaro Morte, chi è il Professore: età, altezza, moglie e serie tv.

Alvaro Morte chi è

Alvaro Morte è il bravissimo attore che interpreta il personaggio del Professore in La Casa di Carta, la mente geniale a capo del gruppo di criminali con la maschera di Salvador Dalì. Alvaro è nato il 23 febbraio 1975 ad Algericas, in Andalusia. Ha quindi 45 anni ed è alto 1 metro e 83 centimetri. Alvaro ha iniziato ad avvicinarsi alla recitazione da ragazzo studiando alla Scuola di Arte Drammatica di Cordova. Per frequentare questa scuola Alvaro ha lasciato Ingegneria, che studiava all’Università. Nel 2012 ha fondato la compagnia teatrale 300 Pistolas. Si è quindi dedicato inizialmente al teatro per poi virare al piccolo schermo e alle serie tv.

Alvaro Morte non ha però solo lavorato nelle serie televisive ma anche per il cinema anche se il ruolo più importante e che lo ha fatto conoscere al pubblico arriva da una nota fiction. Alvaro è infatti stato il Dottor Lucas Moliner ne Il Segreto, serie spagnola famosa anche in Italia. Alvaro Morte ha recitato ne Il Segreto per tre anni. Ha lasciato il set nel 2017 per lavorare ne La Casa di Carta, che decisamente lo ha consacrato a livello mondiale con il ruolo de Il Professore.

Alvaro Morte Vita Privata

Della vita privata di Alvaro Morte abbiamo poche informazioni. Non sappiamo ad esempio nulla dei suoi amori o dei suoi fidanzamenti passati. Il suo presente però lo conosciamo bene e sappiamo che l’attore è sposato con la stilista Blanca Clemente e ha due figli gemelli di 7 anni di nome Juliet e Leon.

Alvaro e Il Professore

Alvaro Morte avrà qualcosa in comune con il personaggio che interpreta ne La Casa di Carta? Come nella serie Il Professore ha fondato la banda di rapinatori, nella vita Alvaro ha fondato una compagnia teatrale. Il carisma da guida quindi non gli manca. Nelle prime due stagioni de La Casa di Carta Il Professore segue le operazioni, dirige i criminali e vive situazioni rischiose. Non manca per lui l’amore, l’incontro con l’ispettrice Raquel Murillo, che porta dalla sua parte facendola innamorare. Nella terza stagione i due sono una coppia felice ma l’arrivo di Tokyo sconvolge i loro piani. Lui crede che lei sia stata uccisa e finisce a trovarsi davanti alla morte per mano della nuova ispettrice. Certamente la vita di Alvaro è più serena, accanto a un rapporto stabile con la moglie e con i figli.