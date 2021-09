Casa di Carta 5: trailer, cast, location, sigla. A che ora esce?

La Casa di Carta è una serie di successo di Netflix che è giunta ormai alla sua quinta stagione. Da venerdì 3 settembre 2021 la quinta serie de La Casa di Carta sarà disponibile sul provider di contenuti video. La Casa di Carta 5 parrebbe essere l’ultimo capitolo della fortunata saga spagnola. Manca quindi davvero poco tempo per scoprire il futuro dei protagonisti della banda di rapinatori più amata di Netflix. In questo articolo vi forniremo ogni informazione d’interesse su La Casa di Carta 5: trailer, cast, location e sigla.

La Casa di Carta 5 Trailer

Il trailer della parte 1 de La Casa di Carta 5 è disponibile su Netflix. Nella quarta stagione avevamo lasciato Arturo ferito da Manila e detto addio a Nairobi. La serie si concludeva con l’ispettrice che puntava una pistola alla tempia del Professore. Cosa dobbiamo aspettarci dal quinto episodio della saga? Nairobi sarà vendicata? All’interno dei nuovi episodi sicuramente i protagonisti faranno i conti con situazioni drammatiche e non mancheranno i colpi di scena. Certamente scopriremo cosa succederà tra Alicia e il Professore e capiremo il ruolo di Tatiana, moglie di Berlino.

La Casa di Carta 5 Cast

Nel cast de La Casa di Carta 5 ritroveremo volti conosciuti. Torneranno Álvaro Morte nella parte del Professore, Najwa Nimri sarà l’ispettrice Alicia Sierra, Úrsula Corberó sarà Tokyo, Miguel Herrán sarà Rio, Jaime Lorente sarà Denver, Esther Acebo sarà Stoccolma, Darko Peric sarà Helsinki, Rodrigo De La Serna sarà Palermo, Hovik Keuchkerian sarà Bogotà, Luka Peros sarà Marsiglia e Belén Cuesta sarà Manila. Rivedremo inoltre Itziar Ituño come Lisbona e Enrique Arce come Arturito.

La Casa di Carta 5 Location

Chi guarda la serie de La Casa di Carta forse può restare colpito dalle ambientazioni e chiedersi dove è stata girata. Possiamo dire con certezza che le riprese de La Casa di Carta 5 furono iniziate un anno fa, il 3 agosto 2020, presso location già note anche nelle serie precedenti e cioè Paesi europei come la Spagna, il Portogallo e la Danimarca. In Danimarca sono state girate molte scene in posti davvero belli. Gli attori hanno infatti recitato a Copenhagen presso Nyhavn e presso il parco Tivoli Gardens.

La Casa di Carta 5 Sigla

I fan di una serie vogliono conoscere tutto a 360 gradi di essa. Non solo trama, anticipazioni, attori e loro biografie ma vogliono informazioni anche su location e colonne sonore. Per quanto riguarda La Casa di Carta 5, ha colpito molto la sigla del trailer italiano. Il brano che si può sentire nella sua versione strumentale è la bellissima Mad World di Gary Jules, cover del brano originale dei Tears for Fears del 1982. La cover di Gary Jules risale ai primi anni 2000 ed è stata arrangiata con Michael Andrews per il film Donnie Darko. L’arrangiamento ha avuto un grande successo ed è stato utilizzato per altre serie tv come ER, Cold Case, Nip/Tuck e Smallville, fino a La Casa di Carta 5.