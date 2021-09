Nuovi personaggi Casa di Carta: ecco chi sono

La Casa di Carta è una delle serie di maggior successo distribuite dal colosso dello streaming Netflix, che ne ha acquisito i diritti nel 2017, anno in cui il grande pubblico ha conosciuto e si è appassionato alle peripezie dei protagonisti comandati da un personaggio carismatico e profondo come Il Professore, interpretato da Álvaro Morte. L’ultima stagione, resa disponibile in due parti a partire dal 3 settembre 2021 e dal 3 dicembre 2021 intende chiudere tutte le vicende della serie. Anche per questo motivo oltre al cast originale riconfermato quasi in toto, sono entrati a farne parte altri completamente nuovi. Quali sono le principali new entry?

Rafael, interpretato da Patrick Criado

Come riporta la descrizione ufficiale di Netflix, Rafael è il figlio di Berlino (interpretato da Pedro Alonso), ha studiato ingegneria informatica al MIT in Massachusetts e ha una sola certezza nella vita: non vuole essere come suo padre. Nel corso delle prime stagioni Berlino paragona l’arrivo di un figlio nella vita al pari dell’effetto di una testata nucleare. E’ un ragazzo di 31 anni che ha un rapporto complesso con il padre e non sembra assolutamente intenzionato ad essere coinvolto da lui.

Renè, interpretato da Miguel Ángel Silvestre

Renè è un nuovo personaggio, molto importante per Tokyo, che nelle battute iniziali fa capire l’importanza che ha avuto Renè nella sua vita, in momenti antecedenti a quanto visto nelle stagioni passate di La Casa di Carta. E’ stesso lei a ribadire: “Mi chiamo Tokyo. Ma quando è iniziata questa storia non mi chiamavo così. Questa ero io… e questo, l’amore della mia vita. L’ultima volta che l’ho visto era in una pozza di sangue con gli occhi aperti”.

Sagasta, interpretato da Josè Manuel Seda

Sagasta è anche lui una new entry: è infatti il Comandante delle Forze Speciali dell’Esercito Spagnolo. Appare rude, provato da numerose operazioni militari che lo hanno incupito e reso apparentemente disinteressato dal lato emotivo a quello che accade intorno, ma è dotato di grande carisma e capacità di controllo, mettendosi alla pari degli uomini sotto il suo comando, rappresentando così una figura molto affidabile.