La Casa di Carta è una serie molto famosa di Netflix, che negli anni ha avuto un successo di pubblico mantenutosi costante. Molto presto anzi prestissimo rivedremo tutti i protagonisti nella quinta stagione, la cui prima parte con i primi 5 episodi sarà rilasciata venerdì 3 settembre 2021. In questo articolo vogliamo occuparci di una delle più importanti protagoniste femminili non che voce narrante della serie. Si tratta della bella Tokyo, interpretata dall’attrice Ursula Corbero. Ursula Corbero, chi è Tokyo: età, altezza, fidanzato, film.

Ursula Corbero chi è

Úrsula Corberó Delgado è una giovane attrice spagnola di 32 anni. E’ nata l’11 agosto 1989 a Barcellona ed è alta 1 metro e 63 centimetri. Figlia di Esther, ha una sorella di nome Mònica. Fin da bambina Ursula ha mostrato una precoce attitudine e un marcato interesse per la recitazione. A 6 anni ha iniziato a recitare in spot pubblicitari mentre a 13 anni ha incominciato a studiare seriamente dizione. Nel 2002 Úrsula appare nella serie Mirall trencat seguita a distanza di pochi anni da Ventdelplá.

La notorietà le giunge grazie alla partecipazione alla serie Fisica o chimica. Successivamente ha recitato in La República e La dama velata. Ursula è stata anche attrice sul grande schermo nei film Afterparty, Quien Mato a Bambi? E Paranormal Xperience 3D. Notevole fu la sua recitazione nella commedia romantica Sognando il nord. Nel 2015 è stata protagonista di Como Sobrevivir a una Despedida?, nel 2017 ha recitato in Proyecto Tiempo: La Llave e in El Arbol de la Sangre.

Il successo internazionale, che l’ha consacrata al pubblico, è stato però con La Casa di Carta, in cui interpreta Tokyo oltre che la voce narrante della serie. Il ruolo di Tokyo ha fruttato a Ursula la nomination ai Premios Feroz e ai MIM Series come Migliore Attrice.

Ursula Corbero Vita Privata

Della vita privata di Úrsula Corberó sappiamo qualcosa che può essere di sicuro interesse per i fans che si chiedono se è fidanzata. Sì, Ursula ha un fidanzato che lavora anch’egli nel mondo dello spettacolo. Si tratta infatti dell’attore Chino Darín, suo collega sul set della serie L’ambasciata. Ursula e Chin sono legati da 5 anni, dal 2016, e pare che il loro rapporto vada a gonfie vele. Per questo i fans più accaniti devono rinunciare al loro sogno di vedere Tokyo legata a Rio anche nella realtà. Con Miguel Herran infatti l’attrice ha solo rapporti amichevoli.

Ursula e Tokyo

Ursula avrà qualcosa in comune con il personaggio che interpreta ne La Casa di Carta, Tokyo? Sicuramente la determinazione che l’ha portata alla carriera di attrice inseguita da lei sin da bambina. Il personaggio di Tokyo è molto passionale e impulsivo, una donna forte ma anche fragile, che perde la testa facilmente. L’amore è il suo punto debole e nella serie lo prova per Rio, che però la lascia alla fine della terza stagione. Nella realtà, come abbiamo visto, Ursula è felicemente fidanzata da molto tempo.