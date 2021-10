Oroscopo Branko domani, 10 ottobre 2021: tutti i segni zodiacali

Leggi l’oroscopo di Branko per domani domenica 10 ottobre 2021, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Come ogni giorno il famoso astrologo de Il Messaggero offre un’anteprima sul futuro e ci regala preziosi consigli, per superare al meglio gli ostacoli provocati dagli astri. Come si concluderà la tua settimana? Se vuoi scoprirlo, ecco dunque le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, tratte dal libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani potrai contare sulla vitalità che una Luna in ottima posizione ti regalerà. Perché non ne approfitti per organizzare qualcosa di piacevole, come una gita in campagna? Sarà la giornata perfetta per concedersi un meritato relax in compagnia di chi ami.

Toro

Domani si preannuncia una giornata particolarmente intrigante in amore. Nelle prossime ore, infatti, potresti provare una forte attrazione nei confronti di una persona. Ora che Venere non è più in opposizione tutto sarà possibile, perfino recuperare un rapporto che credevi perduto.

Gemelli

Domani dovrai usare la massima cautela, soprattutto in amore e in famiglia. La Luna in opposizione potrebbe renderti molto nervoso, stanco, forse ti provocherà qualche imprevisto sgradevole, come il ritorno dell’ex coniuge. Se così fosse, prova a mantenere la calma.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Branko domani Mercurio contrario potrebbe causare qualche problema legato alla tua abitazione. Potrebbero rendersi necessarie delle riparazioni, oppure delle migliorie per organizzare gli spazi in modo diverso.

Leone

Domani non dovresti richiuderti in te stesso! Attorno a te hai molte persone che ti stimano, disposte a dare una mano. Non dovresti avere paura di chiedere un bacio, per esempio. Queste stelle gentili, la Luna fra tutte, ti riservano mille occasioni di essere di nuovo felici e appagati.

Vergine

Domani dovrai avere molta prudenza, soprattutto con le donne della famiglia. Nel corso della giornata potrebbero nascere dei momenti di tensione con tua madre o tua moglie. Venere in Sagittario richiama la tua attenzione sulla casa, sulla famiglia: dovresti essere un po’ più presente.

Bilancia

Secondo le previsioni di Branko domani, approfittando di una bellissima Luna Nuova, sarà il giorno ideale per sposarsi! Tutto il mese di ottobre ti porterà fortuna e armonia. Venere in Sagittario, un segno amico per natura istintivo e dinamico, ti renderà particolarmente determinato e coraggioso.

Scorpione

Domani dovrai fare particolare attenzione in amore. Se non sarai prudente, correrai il rischio di diventare fin troppo possessivo con il partner e finirai col farlo scappare a gambe levate. Cerca di dargli fiducia, di rilassarti e scrollarti di dosso sospetti e pensieri negativi.

Sagittario

Domani potrai contare sulla complicità di due alleati di tutto rispetto: Venere e Mercurio. Se la prima ti renderà più simpatico e attraente del solito, il secondo, come un Cyrano, ti suggerirà nell’ombra le frasi più eccitanti per fare conquiste importanti.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani sarà una giornata che ti permetterà di recuperare energia: approfittane! I primi giorni del mese sono stati molto faticosi, potresti aver accumulato molta stanchezza e stress, specialmente nel lavoro. È tempo di ricaricare le batterie.

Acquario

Domani sarà la giornata perfetta per cercare degli alleati. Dovresti approfittare di questo Marte stupendo per andare in palestra, fare un po’ di jogging o un’escursione in montagna. Avrai occasione di fare nuove conoscenze interessanti, utili per il lavoro e magari promettenti per la vita affettiva.

Pesci

Domani sentirai particolarmente l’influenza di Venere in sagittario. La stella dell’amore si occuperà di affari, ti renderà ambizioso e determinato nella carriera, ti fa prendere coscienza del tuo valore e delle tue potenzialità. Anche se farai fatica ad affermarti, il primo passo è fatto.