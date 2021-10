Oroscopo Paolo Fox domani, 10 ottobre 2021: tutti i segni zodiacali

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 10 ottobre 2021. La settimana è volata e in un attimo eccoci arrivati a domenica! Quali ultimi colpi di scena avranno in serbo gli astri per i segni dello zodiaco? Se sei impaziente di scoprirlo, dai un’occhiata alle seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a tutti i segni zodiacali.

Ariete

Second l’oroscopo di Paolo Fox domani si preannuncia una giornata molto promettente, grazie alla complicità di una Luna e Venere favorevoli. Sarà una buona occasione per incontrare persone, parlare, fare scelte importanti. Se di recente sei stato parecchio in apprensione per un famigliare, nelle prossime ore potrai ritrovare più tranquillità.

Toro

Domani il tuo umore migliorerà di gran lunga, grazie al fatto che la Luna non sarà più in opposizione. Finalmente potrai riportare un po’ di armonia in amore e in famiglia. Se il mese passato è stato contraddistinto da conflitti e discussioni, sappi che ottobre porterà a riavvicinamenti importanti.

Gemelli

Domani sarà una giornata decisamente no. Dovrai fare i conti con l’opposizione della Luna e di Venere: è probabile che ti sentirai nervoso, irritabile, confuso, forse perfino annoiato. Per un tipo come te, che ama vivere sempre novità in amore, la noia potrebbe diventare un grosso problema… Sforzati di mantenere la calma.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un giorno piacevole. Non dovresti trascurare l’amore, perché potrebbe riservarti alcune sorprese! Chi è in attesa di risposte, nuove opportunità o conferme nel lavoro, dovrà avere pazienza fino a novembre. Il prossimo mese, infatti, arriveranno i primi segnali di un cambiamento importante.

Leone

Domani, grazie ai nuovi transiti di Luna e Venere nel cielo del Sagittario, il tuo morale tornerà di nuovo alto. Potrai scrollarti di dosso le tensioni accumulate nel corso della settimana. E soprattutto, d’ora in avanti riuscirai a recuperare una relazione, a ritrovare una buona sintonia con il partner, se a settembre ci sono stati dei problemi.

Vergine

Domani dovrai usare molta cautela, per tenere il tuo cattivo umore sotto controllo. Da qualche giorno stai vivendo momenti di tensione, sia in amore, sia nel lavoro. Forse sarà necessario rivedere alcune scelte fatte, cambiare, provare a fare nuove cose, se la routine di ogni giorno ti sta stancando.

Bilancia

Secondo le previsioni di Paolo Fox domani dovresti sforzarti di non pensare a chi ti ha fatto stare male, ignorare le provocazioni e concederti una giornata piacevole. Le prossime ore saranno perfette per concentrarsi sull’amore, riscoprire dei sentimenti che credevi sopiti, uscire e fare nuovi incontri.

Scorpione

Domani la Luna non sarà più nel tuo segno, ma potrai beneficiare ancora dei suoi effetti positivi. Sarà un giorno favorevole per l’amore, per riavvicinarti a una persona, passare alcune ore piacevoli con chi ami. Anche se tutte le difficoltà nel lavoro non sono superate, prova a non cadere nel solito pessimismo.

Sagittario

Domani si prospetta una giornata particolarmente stuzzicante, merito della presenza di Luna e Venere nel tuo segno. Potrai aspettarti novità importanti in amore, riavvicinamenti, nuovi incontri che non ti lasceranno indifferente. L’importante sarà mantenere quell’atteggiamento aperto e avventuriero che ti caratterizza da sempre.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani ritroverai l’energia che ti è mancata negli ultimi giorni. Finalmente potrai lasciarti alle spalle lo stress e la tensione nervosa che ti ha accompagnato per tutta la settimana e staccare la spina, concederti un giorno di relax, in compagnia delle persone amate.

Acquario

Domani starai meglio rispetto a sabato. La Luna e Venere saranno in ottimo aspetto: chissà che tu non possa recuperare l’amore, perché negli ultimi giorni le cose non sono andate per il meglio! Ciò che conta è non mettersi sotto pressione, affrontare ogni situazione con molta calma.

Pesci

Domani dovrai avere grande prudenza, soprattutto in amore e in famiglia. La Luna e Venere saranno in aspetto contrario: chi tra agosto e settembre ha vissuto una crisi o qualche delusione cocente, nel corso di questa giornata potrebbe cedere alla tentazione di fare polemica, di discutere, recriminare. Cerca di tenere a bada il tuo nervosismo!