Oroscopo Branko domani, 11 ottobre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 11 ottobre 2021, dedicato a tutti i segni zodiacali. La settimana partirà col piede giusto? Se vuoi scoprirlo, dai un’occhiata alle seguenti previsioni astrali, tratte dall’oroscopo di Branko per domani, pubblicate nel libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani la tua settimana comincerà con il piede giusto. Ti accorgerai che si stanno aprendo nuovi orizzonti di fronte a te, grazie ai transiti nel segno dell’amico Sagittario. Sia in amore, sia nel lavoro ci saranno presti progressi interessanti.

Toro

Domani dovrai rimboccarti le maniche e lavorare sodo: ne varrà la pena, perché potresti ottenere risultati particolarmente soddisfacenti. Questa settimana potrebbe regalarti nuove opportunità professionali da cogliere al volo! Chi è alla ricerca di un nuovo impiego, dovrebbe approfittarne.

Gemelli

Domani dovrai usare la massima cautela, soprattutto se avrai a che fare con un ex. Sarebbe il caso di mantenere la calma, per trovare un accordo circa questioni economiche o legali. Non reagire d’impulso, ma rifletti con molta calma, prima di prendere una decisione importante.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Branko domani i nati in Cancro alla ricerca di un nuovo impiego, dovrebbero muoversi. Sfrutta questo cielo per inviare il curriculum in giro: molto presto potresti ottenere una proposta irrinunciabile! Stanno per arrivare novità importanti.

Leone

Domani sarai letteralmente folle di passione, effetto di Luna e Venere in aspetto favorevole. Chi ha chiuso da poco una storia, non dovrebbe disperare. Ottobre riserverà mille opportunità di essere nuovamente felici e appagati, forse perfino più di prima!

Vergine

Domani un ex coniuge potrebbe bussare alla tua porta, determinato a ottenere qualcosa. Se così fosse ti converrà mantenere calma e sangue freddo! Non reagire in maniera impulsiva, ma rifletti con molta attenzione prima di rispondere o prendere una decisione.

Bilancia

Secondo le previsioni di Branko domani sarà una giornata perfetta per innamorarsi, per sentire le farfalle dentro lo stomaco nuovamente! La Luna e Venere in ottimo aspetto potrebbero riservare delle sorprese ai nati in Bilancia felici di rimettersi in gioco in amore.

Scorpione

Domani servirà molta prudenza, specialmente per quel che riguarda le questioni economiche. Ti converrà fare molta particolare attenzione agli investimenti che stai pensando di fare: cerca tutte le garanzie necessarie, prima di muovere un passo.

Sagittario

Domani sarai particolarmente simpatico ed efficace in ogni tua iniziativa, merito della complicità di Luna e Venere. Ciò che conta sarà mantenere uno spirito intraprendente, curioso ed avventuriero, come sai essere tu quando ti senti al top.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani dovrai usare particolare cautela, se non ti sentirai in piena forma. Dovresti riguardarti, specie se accuserai un piccolo calo fisico. Niente di cui allarmarsi! Sarà solo un po’ di stanchezza o qualche malanno di stagione.

Acquario

Domani l’amore potrebbe arrivare in maniera imprevista e travolgente. Sarà l’effetto di Venere che sta transitando nel cielo del Sagittario. Se così fosse, non chiudere la porta, ma lasciati trasportare da emozioni, nuove sopite troppo a lungo.

Pesci

Domani qualcuno sarà impegnato a portare avanti una relazione segreta. Non illuderti, però, perché Mercurio in Bilancia sarà portato a svelare i tuoi segreti. Non illuderti che una storia che vuoi tenere nascosta, possa restarlo a lungo!