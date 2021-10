Oroscopo Branko settimana dall’11 al 17 2021: previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal l’11 al 17 ottobre 2021, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. La seconda metà del mese porterà molte novità nelle vite dei segni. Quali saranno i migliori e quali i peggiori nei prossimi giorni? Se vuoi scoprirlo, leggi il seguente oroscopo di Branko per la settimana, tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana partirà molto bene. Lunedì si apriranno nuovi orizzonti che ti daranno ottimismo e voglia di rimettersi in gioco. Mercoledì potrebbe presentarsi un ex che metterà a dura prova il tuo equilibrio, mentre venerdì amici stretti ti daranno una grossa mano.

Toro

La settimana inizierà alla grande. Lunedì dovrai lavorare sodo, ma i risultati arriveranno presto! Mercoledì potrebbe capitare l’occasione d’oro di un concorso europeo molto importante. Domenica qualche Toro s’imbatterà in un incontro che si rivelerà utile per il futuro.

Gemelli

Lunedì sarai impegnato a cercare un accordo con un ex coniuge. Mercoledì qualcuno sarà in banca a chiedere un finanziamento, a discutere di soldi, di patrimoni. Venerdì, invece, potrebbe saltare fuori l’opportunità di un grande progetti su cui lavorare.

Cancro

Come prevede l’oroscopo di Branko la settimana sarà molto movimentata. Lunedì dovresti inviare il curriculum in giro, se stai cercando un nuovo impiego. Martedì occorrerà mantenere la calma, specie in casa. Nel corso della giornata potrebbero nascere piccole tensioni in famiglia. Sabato potresti passare una serata intrigante insieme alla persona amata.

Leone

Lunedì sarai letteralmente folle di passione, mentre martedì ci sarà l’opportunità di firmare un accordo importante. È un bel momento, sia per l’amore che per il lavoro e mercoledì potrai perfino domandare, pretendere qualcosa di ambizioso. Si preannunciano giornate promettenti per fare carriera.

Vergine

Lunedì avrai a che fare con un ex particolarmente agguerrito, martedì al contrario un’idea vincente potrebbe portarti molta fortuna. Rimani con la mente aperta. La settimana si concluderà molto bene: venerdì potresti ottenere riconoscimenti inaspettati.

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Branko la tua settimana partirà in maniera entusiasmante. Lunedì se lo vorrai, potrai incontrare una persona che ti farà innamorare. Basterà mollare ogni riserva. Mercoledì un parente anziano avrà bisogno di te, mentre sabato arriverà un’occasione ghiotta da non perdere. Proponiti senza timore.

Scorpione

Lunedì, se stai pensando di fare qualche nuovo investimento, dovrai usare molta cautela. Mercoledì un fratello, un amico o un vicino ti sarà di grande aiuto, mentre il tuo weekend sarà all’insegna di passione ed eros. Tu sarai circondato da un alone di fascino: nessuno saprà resisterti!

Sagittario

Lunedì sarai particolarmente simpatico ed efficace in ogni situazione, martedì potrai puntare dritto al denaro, perché ti sarà possibile ottenere guadagni e soddisfazioni inattese. Giovedì si prospetta un giorno favorevole per firmare nuovi contratti, chiudere accordi vantaggiosi.

Capricorno

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana comincerà con un leggero calo fisico. Lunedì potresti avere un malanno di stagione che ti butterà un po’ giù di corda. Nulla di cui preoccuparsi! Già da martedì ci sarà una ripresa e la possibilità di dimostrare quanto vali nel lavoro. Venerdì sarà una giornata all’insegna delle coccole e delle tenerezze.

Acquario

Lunedì si prospetta una giornata molto intrigante: l’amore potrebbe arrivare nella tua vita! Mercoledì, però, qualcuno potrebbe essere colto da alcuni ripensamenti che gli susciteranno dubbi profondi. Occhio alla possessività, domenica! Cerca di tenere la tua gelosia sotto controllo.

Pesci

Lunedì sarai occupato a tenere segreta una relazione d’amore, mentre martedì potrai ampliare la tua rete di contatti con successo. Domenica sarai talmente irresistibile che niente e nessuno potrà bloccarti. L’importante sarà crederci, conservare la fiducia in te stesso e tutto diventerà realizzabile.