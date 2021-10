Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 10 ottobre 2021

Ecco l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, domenica 10 ottobre 2021. La settimana sta per volgere al termine e molto presto un nuovo lunedì sarà alle porte. Nel frattempo, scopriamo come trascorreranno la domenica i segni zodiacali. Chi si meriterà il podio dei favoriti? Per saperlo, leggi il seguente oroscopo di oggi e la relativa classica.

Ariete

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi non dovresti rinchiuderti a casa. Con Luna e Venere a favore sarai traboccante di vitalità e carisma. Sfrutta questa giornata per incontrare gente, parlare, ampliare i tuoi contatti, prendere decisioni importanti – 4 stelle.

Toro

Oggi ti sveglierai con un umore migliore rispetto ai giorni appena trascorsi. La Luna ha lasciato la sua opposizione in Scorpione per traslocare nel segno del Sagittario, accanto a Venere. D’ora in avanti vedrai notevoli miglioramenti nei rapporti, in amore e in famiglia, ti sarà possibile riavvicinarti a qualcuno – 3 stelle.

Gemelli

Oggi la Luna e Venere saranno in opposizione. Come effetto sul tuo umore, è probabile che diventerai più irritabile, insofferente o semplicemente annoiato della solita routine, anche in amore. Del resto, tu sei il segno che più di tutti ama le novità, altrimenti si stufa! – 2 stelle.

Cancro

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi sarà un giorno ideale per staccare la spina dai problemi di lavoro e dedicarsi all’amore, u settore della vita che potrebbe riservarti belle soprese. Anche a livello professionale le soddisfazioni arriveranno, ma dovrai pazientare fino a novembre – 3 stelle.

Leone

Oggi il tuo morale sarà più alto rispetto alle 48 ore precedenti. I nuovi transiti di Luna e Venere porteranno nuova vitalità anche nella tua vita, nei rapporti sentimentali. La seconda metà del mese ti permetterà di riportare l’armonia nella coppia, riavvicinarti a una persona, se negli ultimi tempi c’è stato un distacco improvviso – 4 stelle.

Vergine

Oggi converrà starti alla larga. Il tuo nervosismo sarà così profondo che faticherai a tenerlo sotto controllo: meglio fare lo stretto necessario e niente di più. Se nel lavoro non ti senti del tutto appagato o motivato, è probabile che dovrai fare scelte coraggiose. Cautela in amore – 2 stelle.

Bilancia

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi sarà importante scrollarti di dosso le negatività, i pensieri pessimisti e le provocazioni di chi ti vuole mettere in crisi, per dare spazio all’amore. Con Venere in aspetto favorevole, i sentimenti più sopiti potranno risvegliarsi! Favoriti i nuovi incontri, le nuove storie – 4 stelle.

Scorpione

Oggi la Luna avrà lasciato il tuo cielo, proprio come ha fatto Venere da pochi giorni. Non disperare, però, perché nelle prossime ore potrai ancora beneficiare dei suoi effetti positivi. Si preannuncia un’ottima giornata per concentrarsi sull’amore, sui tuoi affetti. Al bando il pessimismo! – 3 stelle.

Sagittario

Oggi, secondo la classifica, tu meriti decisamente il primo posto sul podio grazie alla presenza della Luna e di Venere nel segno. Da qui in avanti l’amore tornerà in auge, ma anche nel lavoro ti aspettano progressi interessanti. I cuori solitari, disposti a mettersi in gioco, potranno fare nuovi, intriganti incontri – 5 stelle.

Capricorno

Come indica l’oroscopo di oggi dovresti organizzare qualcosa di piacevole insieme agli affetti o agli amici più stretti. Ti alzerai dal letto con più energia. Finalmente potrai sbarazzarti dello stress e del nervosismo che hai provato durante tutta la settimana e concederti alcune ore rilassate, recuperando in amore e in famiglia – 3 stelle.

Acquario

Oggi potresti accusare ancora un leggero calo fisico, gli strascichi di una settimana molto pesante. Ecco perché ti converrà affrontare la giornata con calma, dare spazio ai sentimenti, ora che Venere è tornata di nuovo favorevole. Chissà che anche per i single non arrivino presto novità interessanti – 3 stelle.

Pesci

Oggi, a causa di una Luna in dissonanza, sarà facile scivolare nel malumore, diventare polemici. Chi tra agosto e settembre ha vissuto una crisi o una grossa delusione in amore, rischierà ancora di più! Sii prudente e conta fino a tre, prima di aprire bocca – 2 stelle.