Oroscopo Paolo Fox domani, 11 ottobre 2021: tutti i segni zodiacali

Vuoi conoscere l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 11 ottobre 2021? Una nuova settimana di ottobre sta per cominciare. Quali sorprese riserveranno gli astri ai segni dello zodiaco? Se sei curioso di scoprirlo, dai un’occhiata alle seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicate a tutti i segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà dalla tua parte, eppure con il passare delle ore aumenterà il rischio di qualche piccola discussione. Il fatto è che tu sei una persona sempre in lotta. Chi da poco tempo ha iniziato un nuovo progetto, potrebbe sentirsi motivato e insoddisfatto nello stesso tempo. Nei prossimi giorni ci sarà qualcosa da rivedere. Purtroppo stai facendo molti sforzi e rinunce per ottenere dei risultati.

Toro

Domani comincerà una settimana che si preannuncia molto interessante. Non ti mancheranno le risorse, soprattutto intorno a mercoledì e giovedì. Sul fronte lavorativo potresti dover prendere decisioni importanti, riuscire a fare passi in avanti. Sarà essenziale muoversi, non restarsene con le mani in mano proprio ora!

Gemelli

Domani ti porterai dietro il malumore che ti ha afflitto domenica. In amore stai vivendo piccoli momenti di tensione, disagi, situazioni ambigue: sei sicuro che il partner ti stia raccontando tutto? Se poi irromperà nella tua vita un ex, contenere la tua agitazione diventerà un’impresa ardua! Dovrai rimboccarti le maniche e prepararti ad affrontare molte battaglie.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai fare ancora i conti con gli effetti negativi di Sole e Marte contrari. È probabile che dovrai sistemate alcuni contenziosi aperti nel passato. Ciò che conta sarà agire con calma, senza forzare niente. Le cose si risolveranno da sole e più ti avvicini alla fine del mese, più arriveranno anche le gratificazioni. Periodo buono per chiarire anche in amore.

Leone

D’ora in avanti dovresti dare più spazio alla tua creatività, alla tua energia. Sono molti i Leone che in queste settimane stanno muovendo i primi passi in un nuovo lavoro, stanno esplorando nuove strade. Chi è ancora bloccato, probabilmente è condizionato da qualche accordo stretto in passato, da questioni famigliari che non concedono la serenità necessaria

Vergine

Domani la tua settimana partirà a rilento. In questo momento tutto procede con difficoltà, le soddisfazioni tardano ad arrivare e forse nelle prossime 48 ore dovrai perfino riconsiderare un vecchio accordo. Servirà molta pazienza per vedere dei progressi. In amore dovrai sforzarti di essere meno nervoso e pretenzioso.

Bilancia

Secondo le previsioni di Paolo Fox domani comincerà una settimana molto importante. Tu sarai sostenuto da grandi stelle, per cui non temere anche se qualcuno sta cercando di attaccarti. Alla fine la spunterai tu! Chi nei giorni scorsi ha provato a farti del male, dovrà risponderne e tu riuscirai a trovare la serenità di cui hai bisogno. Novità intriganti anche a livello sentimentale!

Scorpione

Domani dovresti iniziare a stare alla larga dalla negatività, dai pensieri pessimisti. Anche se la prudenza è sempre utile, in questo momento dovresti cercare di diventare un po’ di sicuro di te e determinato, specialmente in amore. Martedì sarà una giornata molto energica e dinamica.

Sagittario

Domani avrai ancora la Luna e Venere nel tuo segno. La loro presenza potrebbe regalarti piccoli colpi di fortuna, novità in amore, la voglia di lasciarsi guidare dalle emozioni. Chi è già impegnato sentimentalmente potrà rendersene già conto, mentre i single dovrebbero guardarsi attorno. Stai vivendo un periodo molto importante in amore.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani sentirai il peso dei molti doveri, gli impegni, le preoccupazioni. Anche se sei una persona molto responsabile, dovresti iniziare a ritagliare uno spazio per i piaceri, i divertimenti. Inoltre, a novembre Venere raggiungerà il tuo segno e per te ci sarà un periodo molto fortunato in amore. Ottimo momento anche per chi desidera allargare la famiglia.

Acquario

Domani sarà importante cominciare a riorganizzare la tua vita, trovare un modo più sereno per affrontare le situazioni. È tempo di buttarsi, fare qualcosa in più, anche se non è detto che tutto ti porterà risultati soddisfacenti. Il Sole, Marte in buon aspetto a Giove e Saturno ti incoraggiano a cambiare stile di vita, a liberarti. Anche in amore novità in vista!

Pesci

Domani sarai ancora molto confuso e titubante in amore, proprio come domenica. Questo varrà sia per i Pesci che hanno concluso una storia da poco, sia per chi sta discutendo parecchio con il partner. In questo momento fatichi a trovare un equilibrio, ci sono problemi che dovrai provare a risolvere nei prossimi giorni, decisioni importanti da prendere.