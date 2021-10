Oroscopo Branko domani, 13 ottobre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Branko per domani mercoledì 13 ottobre 2021. I giorni scorrono rapidi e in un baleno siamo arrivati già a metà settimana! Come sarà al giornata di mercoledì? Quali sorprese riserveranno i pianeti ai segni dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo, leggi le previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Branko per domani, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani la Luna in dissonanza potrebbe crearti qualche piccola complicazione in più, un certo nervosismo. Ecco, perché se dovrai discutere con un ex, occorrerà mantenere calma e sangue freddo, non farsi trascinare dalle emozioni.

Toro

Domani si preannuncia una giornata molto interessante, grazie a una bellissima Luna nel cielo dell’amico Capricorno. Approfittane, per portare avanti le pratiche burocratiche, esaminare bandi a cui partecipare, sistemare tutte le carte accumulate sulla scrivania, le questioni rimaste in sospeso.

Gemelli

Domani sarà un giorno valido per avanzare una richiesta in banca, chiedere un finanziamento. Dovresti sfruttare la benevolenza di Giove, perché dalla fine dell’anno il pianeta traslocherà in Pesci e diventerà contrario. Se hai un progetto, muoviti nelle prossime ore.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Branko domani sarà necessaria enorme prudenza, per fronteggiare Marte e Luna dissonanti. Se nel corso della giornata dovesse presentarsi un ex, dovrai sforzarti di reagire in maniera controllata e diplomatica. Sentire cosa vuole da te, senza andare su tutte le furie. Tieni le tue emozioni a bada!

Leone

Domani sarai sostenuto da un cielo di grande forza. Questi astri sapranno fare brillare la tua figura professionale. Ecco perché se desideri fare carriera, ottenere qualcosa in più, dovresti sfruttare le prossime ore per chiedere, per proporti.

Vergine

Domani ci sarà un quarto di Luna molto stuzzicante che potrebbe far nascere all’improvviso un amore interessante, una storia che si rivelerà col tempo duratura. Se sei solo da un po’, dovresti approfittarne per mettere da parte la timidezza e uscire allo scoperto, metterti in gioco.

Bilancia

Secondo le previsioni di Branko domani sarà un giorno un po’ faticoso. Forse, nelle prossime ore un parente anziano non starà bene, avrà bisogno del tuo aiuto. Se così fosse, renditi disponibile, anche se non sarai in piena forma. Tieni duro! Da giovedì ritroverai la tua energia e vitalità.

Scorpione

Domani è probabile che sentirai il bisogno di appoggiarti a chi ti vuol bene, cercare sostegno in un fratello, un vicino o un amico particolarmente disponibile. In questi giorni, purtroppo, potrebbero nascere nuovi momenti di tensione in amore, piccole complicazioni che ti potrebbero renderti giù di corda.

Sagittario

Domani si prospetta un’ottima giornata, soprattutto per quel che riguarda gli affari e i commerci. Dovresti approfittare di queste stelle per fare passi in avanti nel tuo lavoro, avviare un progetto ambizioso, osare, fare proposte, avere iniziative. Stai vivendo un periodo magico che andrà sfruttato al meglio. I risultati arriveranno!

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani, grazie allo zampino di questa magnifica Luna nel segno, ti sentirai molto bene, la tua autostima crescerà, così come la voglia di amare, di mettersi in gioco. E sarà solo un primo segnale di cosa ti aspetterà a partire dal prossimo mese, quando anche Venere approderà nel tuo cielo.

Acquario

Domani qualche Acquario che da poco ha cominciato una storia d’amore, potrebbe essere colto da alcuni ripensamenti. Forse temi di perdere la tua amata libertà e per questa ragione non sei più convinto di proseguire nella conoscenza. Cerca di non prendere decisioni avventate.

Pesci

Domani si preannuncia una giornata alquanto intrigante. Nelle prossime ore potresti imbatterti in un incontro importante che si rivelerà prezioso per il tuo futuro. E sarà solo l’inizio che di cosa ti attenderà alla fine dell’anno, quando Giove, il pianeta della fortuna, traslocherà nel tuo segno!