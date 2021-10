Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 12 ottobre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, martedì 12 ottobre 2021. La settimana continua ed eccoci arrivati già a martedì. Quali saranno i segni zodiacali tanto fortunati da meritare il podio? Se sei curioso di scoprirlo, dai un’occhiata al seguente oroscopo di oggi e la relativa classifica dei segni.

Ariete

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi non sarà una grande giornata, per colpa della Luna in quadratura. Nelle prossime ore affiorerà tutta la stanchezza e la tensione accumulate nei giorni scorsi. Cerca di affrontare questo martedì con molta calma e sforzati di risolvere quei piccoli problemi rimasti in sospeso – 3 stelle.

Toro

Oggi potrai contare sulla complicità di una bellissima Luna in Capricorno che ti regalerà fascino e carisma in abbondanza. Ecco, perché sarai forte in amore, nelle relazioni interpersonali e potrai ampliare i tuoi contatti di lavoro. La preoccupazione riguardo i soldi, però, potrebbe levarti un po’ di serenità – 3 stelle.

Gemelli

Oggi comincerai la giornata con più ottimismo e serenità rispetto agli ultimi due giorni. La Luna non sarà più in opposizione e ti concederà una tregua dalle tensioni, dal malumore. Purtroppo, però, Venere in Sagittario causerà ancora qualche complicazione in amore, in famiglia o nelle amicizie, piccoli malintesi o una spesa imprevista. Sii prudente! – 3 stelle.

Cancro

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi sarà una giornata decisamente no. La Luna, tuo pianeta guida, sarà in aspetto opposto. Come conseguenza, ti sentirai nervoso, confuso, forse perfino polemico. Per le prossime ore dovrai sforzarti di mantenere la calma e non cedere alla tentazione di provocare l’altro – 2 stelle.

Leone

Oggi Venere in aspetto favorevole riporterà l‘amore in primo piano. Chi ha cominciato una storia da pochi giorni, dovrebbe coltivala, perché sarà sostenuta da ottime stelle. Le coppie di lungo corso saranno impegnato a discutere di cambiamenti importanti, trasferimenti, nuovi percorsi professionali – 4 stelle.

Vergine

Oggi, con il nuovo passaggio lunare nel segno dell’amico Capricorno, tu ritroverai più forza e buonumore e potrai lasciarti alle spalle il nervosismo degli ultimi giorni. Certo, non tutti i problemi si risolveranno in 24 ore! La tua professione ti sta assorbendo molto tempo ed energia e in amore persistono delle tensioni, qualche piccola incomprensione – 4 stelle.

Bilancia

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi la Luna in quadratura potrebbe provocarti un leggero calo fisico, un po’ di malumore. Non temere, sarà soltanto una nuvola di passaggio! Nelle prossime 48 ore ti converrà affrontare ogni situazione con molta calma e, se necessario, riconoscere i tuoi sbagli. Da giovedì il morale tornerà alto – 3 stelle.

Scorpione

Oggi avrai una splendida Luna dalla tua parte che darà nuovo slancio all’amore, alle relazioni affettive. Potrai riportare l’armonia in casa, se di recente ci sono stati delle incomprensioni, qualche piccolo dissapore. Ti sarà possibile trovare con più facilità soluzione valide ai problemi. Tu, però, dovrai impegnarti a non guardare indietro: ciò che è passato, è passato! – 3 stelle.

Sagittario

Oggi avrai la netta sensazione di vivere un momento di rinascita. Adesso che Venere è nel tuo segno l’amore potrà tornare in auge, sarà possibile risvegliare dei sentimenti che non provavi da tempo. Anche sul fronte lavorativo potrai prenderti una rivincita personale, se saprai impegnarti, crederci – 5 stelle.

Capricorno

Come indica l’oroscopo e la classifica di oggi, grazie alla presenza della Luna nel segno, avrai un’avvisaglia di cosa ti accadrà nei prossimi mesi, quando Venere raggiungerà il tuo cielo. Finalmente potrai iniziare a dedicarti all’amore, ai sentimenti, allacciare nuovi rapporti, fare progetti importanti per il futuro – 5 stelle.

Acquario

Oggi si prospetta un giorno importante, sotto ogni punto di vista. Nel corso di questo martedì sarà possibile fare incontri utili, risvegliare alcuni sentimenti sopiti da tempo, recuperare un po’ di armonia interiore. È un buon momento per impostare un nuovo stile i vita e liberarsi dell’agitazione che ti ha afflitto finora – 4 stelle.

Pesci

Oggi dovresti approfittare dell’energia che ti offrirà la Luna per prendere in mano una faccenda rimasta aperta e chiuderla. In questa giornata potrai fare piccoli progressi utili a restituirti un po’ di serenità nel tuo privato, specie se di recente hai vissuto una crisi, una delusione. Chi si è separato, troverà la forza di cominciare a guardare avanti – 3 stelle.