Oroscopo Paolo Fox domani, 13 ottobre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 13 ottobre 2021. Sono sempre più le persone che cercano nelle stelle delle risposte, qualche dritta utile che possa aiutarli a gestire meglio la propria vita. Uno fra gli astrologi più seguiti è proprio Paolo Fox che, con le sue previsioni astrologiche, regala ogni giorno una piccola anteprima sul futuro. Se sei curioso di scoprire come si evolverà la tua settimana, ti invito a leggere il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a tutti i segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani servirà ancora un po’ di cautela in più, sia in amore, sia nel lavoro, per fronteggiare una Luna contraria. In questi giorni stai facendo davvero molta fatica, ma se cadi per terra, non dovresti disperarti. Non vorrà dire che la guerra sia persa! Da qui fino alla primavera prossima avrai la possibilità di chiarire e superare molte situazioni complicate. Per il momento sii prudente.

Toro

Domani la Luna sarà ancora tua amica e ti regalerà una grande energia. In amore, se a settembre hai avuto qualche complicazione, sarai più che determinato a recuperare l’armonia persa. L’unica fonte di preoccupazione sarà quella economica. Anche se dovessero arrivare nuovi guadagni, non riusciranno a compensare le spese delle settimane passate. Chi lavora in proprio, è probabile che dovrà valutare qualche taglio.

Gemelli

Domani continuerai ad avere complicazioni in amore, confusione, turbolenze provocate da Venere in opposizione. Dovresti affrontare ogni situazione con molta calma, ma cercare di risolvere i dissapori e non aspettare che s’ingrandiscano. Se a livello amoroso non è un buon momento, dal punto di vista lavorativo sarai sostenuto da due giganti del cielo: Giove e Saturno.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani purtroppo la Luna sarà ancora opposta: potresti avere problemi in amore, forse i tuoi sentimenti non saranno corrisposti. So, oltretutto, si aggiungono preoccupazioni riguardo i soldi e il lavoro, allora sarà facile sentirsi parecchio giù di morale. Questo varrà ancora di più per i Cancro che stanno cercando di avviare un progetto, una nuova attività da poco tempo e faticano a sostenere tutte le spese.

Leone

D’ora in avanti, almeno fino a venerdì, dovrai usare la massima cautela nei rapporti, specie in quelli più conflittuali. Se sei ai ferri corti con qualcuno, dovresti sforzarti di affrontare il problema, provare a chiarire mantenendo la calma. Non sarà facile, perché la tensione nervosa potrebbe salire alle stelle, ma potrebbe rivelarsi molto utile.

Vergine

Domani il tuo oroscopo sarà decisamente migliore rispetto agli ultimi giorni. Finalmente stai ritrovando energia e ottimismo, dopo un fine settimana molto faticoso. Nelle prossime ore potresti trovare perfino una soluzione in più, se stai vivendo dei problemi. Converrà mantenere sempre prudenza in amore e in famiglia, perché da giorni stai avendo complicazioni legate al passato, a una proprietà o ai soldi.

Bilancia

Secondo le previsioni di Paolo Fox domani si preannuncia un giorno piuttosto pesante, eppure tu sarai pieno di volontà e grinta. Chi sta facendo i conti con un problema di carattere burocratico o legale, riuscirà a risolverlo nelle prossime giornate, grazie a stelle comunque molto benevoli! Alla fine ti daranno ragione, se senti di aver subìto un torto.

Scorpione

Domani dovresti sfruttare la giornata per accumulare forza e vitalità, perché da giovedì sarà facile accusare un calo fisico ed emotivo. Se in amore stai vivendo una crisi, sentirai il desiderio di rifugiarti in famiglia, ricaricare le pile e ritrovare un senso di protezione. Purtroppo, i prossimi giorni ti vedranno più sospettoso e distaccato riguardo i sentimenti. Anche le relazioni nate da poco avrebbero più bisogno di cura e calore per andare avanti!

Sagittario

Domani si prospetta un’altra giornata di forza e possibili vantaggi, specialmente in amore. Con Venere nel segno sarà facile vivere nuovi momenti positivi in coppia o fare incontri interessanti. Qualcuno potrebbe aver già toccato con mano questa fortuna domenica scorsa! Ciò che conta sarà aver voglia di mettersi in gioco, di conoscere nuove persone.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti dover affrontare ancora piccole difficoltà, ma ricordati che a partire da novembre Venere entrerà nel segno. Per comincerà un periodo molto fortunato, in amore e nel lavoro. Potrai trovare più stabilità, fare progressi nella tua professione, perfino rinnovare un accordo. Si preannunciano cinque mesi molto promettenti.

Acquario

Domani sentirai i primi effetti dell’imminente ingresso della Luna nel tuo segno, giovedì prossimo. Forse diventerai un po’ più intransigente, ma crescerà anche la forza in amore. Una relazione potrebbe diventare sempre più importante. Stai ritrovando la tua vitalità di sempre! Novità all’orizzonte.

Pesci

Domani occorrerà ancora avere calma e pazienza, evitare di crogiolarsi nelle emozioni negative. Punta tutto sul weekend, perché la Luna raggiungerà il tuo segno e ti darà una grossa mano. Se di recente hai vissuto una separazione, dovrai tenere duro fino a novembre. Il prossimo mese ci saranno molti cambiamenti in meglio! Ancora qualche preoccupazione legata ai soldi, alle continue spese. Sii prudente.