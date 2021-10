Oroscopo Branko domani, 17 ottobre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Branko per domani domenica 17 ottobre 2021, rivolto a tutti i segni zodiacali. Anche questa settimana di ottobre sta per concludersi. Quali saranno i segni più fortunati e quali, invece, saranno bersagliati dalle stelle? Per scoprirlo, leggi il seguente oroscopo di Branko per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco, tratto dal libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarà un giorno molto particolare. Tu ritroverai una bella carica di energia e di vitalità, ma sarai colto inaspettatamente da strane fantasie. Se deciderai di assecondarle, sii prudente, rifletti con attenzione.

Toro

Domani occorrerà molta cautela, per contrastare gli effetti di un cambio di Luna difficile. Dovrai avere prudenza alla guida, se viaggerai e nel maneggiare oggetti taglienti. A tavola, sebben tu sia una buona forchetta, ti converrà evitare gli eccessi nel mangiare e nel bere. Potresti accusare un piccolo calo fisico.

Gemelli

Domani avresti bisogno di staccare la spina e concederti un po’ di meritato relax. L’ideale sarebbe organizzare un giorno alla spa insieme, rilassarti alle terme o trascorrere alcune ore in mezzo alla natura. Meglio circondarsi di poche, fidate persone.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Branko domani si preannuncia una giornata molto intrigante. La Luna nel segno dei Pesci risplenderà. I pensieri che ti hanno afflitto finora se ne andranno e troverai più facilmente un motivo per sorridere e per fare sorridere chi ami.

Leone

Domani sarai impegnato a discutere di questioni economiche, probabilmente di un patrimonio famigliare. Cerca di mantenere la calma, riflettere con molta attenzione, prima di parlare. Ricordati, inoltre, che Venere sarà ancora favorevole: non trascurare l’amore!

Vergine

Domani la Luna in opposizione potrebbe portarti un profondo malumore o più stress del dovuto. Ecco, perché sarebbe il caso di passare la domenica facendo qualcosa di rilassante, come una passeggiata o dello sport in mezzo alla natura.

Bilancia

Secondo le previsioni di Branko domani si prospetta un’altra giornata memorabile. Stai attraversando un momento decisamente magico, da ogni punto di vista. Sei protetto da un cielo di grande forza e tutto ti sarà possibile. Potresti fermarti e chiederti se stai vivendo un sogno o se è realtà.

Scorpione

Domani, grazie a una magnifica Luna nel segno dell’amico Pesci, emanerai un grande fascino. Dovresti sfruttare questa giornata per dedicarti all’amore, al tuo rapporto di coppia. I cuori solitari potranno uscire e fare nuove conoscenze. Con il loro carisma non passeranno di certo inosservati!

Sagittario

Domani ti aspetta una giornata un po’ complicata. Nelle prossime ore è probabile che ti sentirai preoccupato per la salute di un parente, un famigliare avrà bisogno di te. Sforzati di mantenere la calma e non riversare la tua agitazione nel rapporto di coppia. Occhio alle provocazioni!

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani sentirai i primi segnali del prossimo ingresso di Venere nel tuo segno, a novembre. A poco a poco l’amore tornerà in auge e tu riuscirai a recuperare un’intesa sincera con il partner, se di recente ci sono stati conflitti o distacchi.

Acquario

Domani dovrai usare molta cautela in amore. Se non farai attenzione, correrai il rischio di diventare troppo possessivo con il partner, tanto che lo soffocherai. Non sciupare i progressi conquistati negli ultimi giorni, sforzati di mantenere un equilibrio.

Pesci

Domani, complice la presenza lunare nel tuo segno, sarai letteralmente irresistibile. Si prospetta una giornata particolarmente interessante per l’amore, sia per chi ha una relazione, sia per i Pesci single, desiderosi di rimettersi in gioco.