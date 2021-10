Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 16 ottobre 2021

Ecco l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, sabato 16 ottobre 2021. Un nuovo fine settimana è appena cominciato e già promette molte sorprese. Quali segni zodiacali saranno i favoriti dei pianeti e quali, invece, verranno osteggiati? Se sei curioso di scoprirlo, leggi il seguente oroscopo e la classifica dei segni di oggi!

Ariete

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi sarà una giornata in cui ritroverai forza, una buona vitalità e la voglia di amare. Il tuo carattere battagliero a volte ti mette in situazioni piuttosto faticose, con il rischio di trascurare l’amore, gli affetti. Per questo fine settimana cerca di dare spazio alle emozioni, alle persone care – 3 stelle.

Toro

Oggi e domenica saranno due giornate che ti aiuteranno a riportare la pace nel tuo rapporto di coppia e in famiglia. Se nei giorni scorsi hai avuto qualche screzio con il partner, nelle prossime ore riuscirai a riavvicinarti e recuperare l’armonia persa. Oltretutto, d’ora in avanti potrai cominciare a fare progetti importanti in vista di novembre – 3 stelle.

Gemelli

Oggi sarà uno di quei giorni in cui avrai necessità di startene da solo in pace. L’ideale sarebbe regalarti una piccola gita in mezzo alla natura oppure trascorrere del tempo con una persona fidata. Purtroppo in amore continuerai a sentirti afflitto da dubbi, noia o ripensamenti. Sii prudente! – 2 stelle.

Cancro

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi sarà una giornata all’insegna del romanticismo e delle creatività, grazie a una bellissima Luna nel segno dei Pesci. Non dovresti avere troppe pretese in amore, ma essere grato di quel che hai e godere della compagnia del partner in questo weekend. Perché non organizzi una gita fuori città o una serata intima per voi due? Chi è single dovrebbe uscire di casa, fare nuove conoscenze – 4 stelle.

Leone

Oggi recupererai la voglia di amare, la passionalità che era stata un po’ messa da parte per via del lavoro. Infatti, in questo periodo sono molti i Leone impegnati a cominciare una nuova strada professionale. Dovresti cercare nell’amore l’energia e il conforto necessari per andare avanti – 4 stelle.

Vergine

Oggi la Luna sarà in opposizione. Come conseguenza sarà facile sentirsi nervosi e distratti, poco pazienti nei confronti degli altri. Anche se un imprevisto potrebbe farti arrabbiare, prova a mantenere la calma, soprattutto in famiglia! – 2 stelle.

Bilancia

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi non dovrai restartene con le mani in mano, ma potrai agire. Con un cielo così forte sarà possibile muovere i primi passi verso una vita nuova e più felice. Per cui, d’ora in avanti, fatti scivolare addosso gli attacchi e le scorrettezze degli ultimi tempi e vai avanti dritto per la tua strada. Il successo sarà garantito! – 5 stelle.

Scorpione

Oggi si preannuncia un giorno di recupero importante, dopo una settimana particolarmente pesante. Nelle prossime 48 ore avrai energia, buone intuizioni e perfino un po’ di fortuna in più. Se nelle ultime settimane ci sono state tensioni in amore o in famiglia, tra oggi e domani potrai riportare la pace in casa – 3 stelle.

Sagittario

Oggi il passaggio lunare in Pesci potrebbe smorzare quel tuo entusiasmo e renderti più irascibile e permaloso. Sarebbe il caso di non pretendere troppo da te, non sovraccaricarti di troppi impegni, ma concediti due giorni più tranquilli e leggeri. Non fare le ore piccole! – 3 stelle.

Capricorno

Come indica l’oroscopo e la classifica di oggi la Luna raggiungerà un bel punto del cielo e da lì ti fornirà energia e vitalità. Dovresti approfittarne, per uscire e divertirti, staccare la spina dai doveri di ogni giorno. In amore dovrai avere ancora prudenza, perché Venere è alle tue spalle e Mercurio in dissonanza: meglio contare fino a tre, prima di parlare – 3 stelle.

Acquario

Oggi la tua mente sarà in pieno fermento, avrai buone idee, nuovi obiettivi e traguardi che vorrai raggiungere. E con un po’ di impegno, ci riuscirai, grazie alla schiera di alleati astrali pronti a darti una mano. È un bel periodo per chi sarà deciso a cambiare stile di vita, a costruire qualcosa di nuovo e autentico – 5 stelle.

Pesci

Oggi la Luna si troverà nel tuo segno: ottima notizia! Ti sveglierai con più energia e coraggio. Dovresti sfruttarlo per parlare con il partner, chiarire, se negli ultimi tempi ci sono stati conflitti. Stai andando incontro a un periodo che ti offrirà soluzioni ai tuoi problemi: non ha più senso voltarsi indietro – 4 stelle.