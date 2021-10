Oroscopo Branko domani, 18 ottobre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 18 ottobre 2021. Una nuova settimana è dietro l’angolo: partirà con il piede giusto? A soddisfare questa curiosità ci pensa il popolare astrologo de Il Messaggero che, puntuale come ogni giorno, regala un’anteprima sul futuro. Se anche tu sei curioso, leggi il seguente oroscopo di Branko per domani, dedicato a tutti i segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani le stelle sapranno darti buoni consigli: ascoltale! Sii più furbo, non dovresti sfidare frontalmente i tuoi avversari. A volte è meglio aggirare gli ostacoli che cercare di buttarli già a cornate! Se insisterai, rischierai di finire con le ossa rotte, prova a usare più diplomazia.

Toro

Domani sarà importante avere prudenza, soppesare tutto, del resto tu sei cauto per natura! Negli affari, nelle faccende fiscali dovrai fare attenzione a rispettare tutte le norme; se avrai un contratto tra le mani, consulta un esperto affinché ti aiuti a evitare eventuali cavilli pericolosi.

Gemelli

Domani sarà una giornata particolarmente fruttuosa. Nelle prossime ore potresti fare conoscenze che si riveleranno utili per il tuo futuro. Approfitta del tuo Mercurio in ottimo aspetto per stringere nuovi rapporti, allargare la tua rete di contatti.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Branko domani occorrerà molta cautela. Nel corso della giornata sarà possibile imbattersi in alcuni concorrenti particolarmente ostinati. Dovrai armarti di calma, razionalità e una buona strategia per spuntarla!

Leone

Domani si preannuncia una giornata alquanto dinamica, specie sul fronte lavorativo. In questo momento sei impegnato su un nuovo progetto, un nuovo percorso professionale. È probabile che ci saranno entrate e uscite di soldi inaspettate, manca ancora la stabilità di cui avresti bisogno.

Vergine

Domani sarà un giorno che ti obbligherà a mantenere i nervi ben saldi. Se nel corso di questo lunedì potresti incappare in qualche problema di carattere legale e per questa ragione aver bisogno di consultare un avvocato. Se così fosse, prova a mantenere calma e sangue freddo e le cose andranno per il meglio.

Bilancia

Secondo le previsioni di Branko domani ti aspetta un’altra giornata memorabile. Con un cielo così forte dovresti puntare su di te, perché potrai fare grandi cose. Metti da parte ogni timore e lanciati! Il successo sarà assicurato in qualsiasi iniziativa intraprenderai.

Scorpione

Domani si prospetta un altro giorno molto interessante, specialmente a livello lavorativo. Nelle prossime ore potrebbe saltare fuori l’opportunità di un nuovo incarico: provaci, proponiti! Avrai tutte le carte in regola per farcela.

Sagittario

Domani Venere nel tuo cielo farà sentire particolarmente la sua influenza. È probabile che l’amore tornerà in auge con irruenza e tu non avrai scelta. Dovresti sfruttare queste opportunità, perché a novembre il pianeta traslocherà nel segno del Capricorno.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani la settimana comincerà in maniera faticosa. Nelle prossime ore potresti incorrere in alcune complicazioni nel lavoro, discussioni, confronti che metteranno a dura prova i tuoi nervi. Sforzati di mantenere la calma.

Acquario

Domani sarà una giornata piuttosto impegnativa. Forse avrai tra le mani alcune carte scritte da leggere con molta attenzione oppure dovrai presentare un documento e non ne sarai affatto contento! In ogni caso dovrai fare leva su tutta la tua razionalità e buonsenso per affrontare una situazione.

Pesci

Domani ti sveglierai con una particolare fame di successo, ambizione, la voglia di ottenere tutto senza doverti accontentare. Saranno gli effetti di Venere nel segno del Sagittario che ti spingeranno a buttarti nelle situazioni, come non hai mai fatto prima. Assecondala!