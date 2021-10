Oroscopo Paolo Fox domani, 18 ottobre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 18 ottobre 2021. Mentre il weekend sta per giungere al termine, una nuova settimana si sta affacciando. Partirà col piede giusto? Se vuoi scoprirlo, dai un’occhiata alle seguenti anticipazioni astrali tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai munirti di grinta e coraggio per affrontare la settimana. Preparati a scendere in campo, sfoderare le tue armi migliori per vincere nuove battaglie. Per dirla tutta, tu vorresti già aver vinto alcune lotte che, invece, sono ancora in corso e questo fatto ti agita non poco. Cerca, però, di non sfogare questa agitazione sugli altri, specie in amore dove qualcosa non sta filando liscio. Sarà importante risolvere questi problemi entro la fine di ottobre, perché a novembre Venere diventerà più intransigente.

Toro

Domani e dopodomani potresti avere un leggero calo fisico. A parte questo, le stelle saranno ancora favorevoli, la Luna su tutte. Se dovessi incappare in un blocco, una interruzione improvvisa, purtroppo non dipenderà da te, ma dalle circostanze esterne. L’importante sarà non avere fretta, non forzare le cose, soprattutto in amore.

Gemelli

Domani la tua settimana partirà con il piede giusto. Venere, però, è ancora in opposizione: per questa ragione alcuni rapporti, già conflittuali, potrebbero peggiorare. Oppure, potresti avere l’impulso di chiarire questioni vecchie, dissapori irrisolti, trascurati da tempo. Dovresti approfittare di questo momento per prendere in mano le relazioni problematiche e provare a chiarire.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani e martedì servirà particolare prudenza, perché si preannunciano due giornate molto pesanti. È probabile che dovrai affrontare una prova. Ciò che conta è che tu abbia la forza di superarla, anche se potresti demoralizzarti, perché non tutte le persone intorno ti sapranno stare vicino e supportarti come vorresti.

Leone

Domani ti sentirai abbastanza forte e coraggioso da affrontare nuove sfide, percorrere nuove strade ancora inesplorate. Del resto, tu sei uno fra i segni più tenaci e caparbi dello zodiaco! Anche in amore stai portando avanti una nuova sfida con determinazione. L’unico cruccio è rappresentato dai soldi e dal lavoro che in questi giorni ti preoccupano un po’. Ti aspetta una settimana caratterizzata da qualche momento di agitazione.

Vergine

Domani la tua giornata comincerà in maniera piuttosto faticosa. Purtroppo non stai passando un momento facile! Se ti troverai in mezzo a qualche accusa, attacco, momento di tensione, dovrai cercare di mantenere calma e sangue freddo. Se ti sei infilato in una problema, ti converrà trovare una soluzione al più presto. Saranno molti i nati in Vergine che nei prossimi mesi sentiranno il bisogno di alleggerirsi un po’ dai molti pesi che portano sulle spalle.

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani comincerà una settimana davvero molto promettente. Sappi che , qualsiasi problema dovrai affrontare, che sia legale o burocratico, alla fine la spunterai tu! Se qualcuno ti sta accusando ingiustamente, riuscirai a dare prova della tua correttezza. Non potrebbe essere altrimenti con un tale esercito di pianeti schierati dalla tua parte! Anche in amore stai recuperando terreno. È probabile che entro la fine del mese dovrai dare una risposta importante.

Scorpione

Domani inizierà una settimana interessante. Il prossimo weekend potrà regalarti perfino alcune soprese inaspettate, ma tu sforzati di non guardare di continuo indietro, al passato! Nel lavoro avrai bisogno di un input in più e invece ci sono collaboratori ligi al dovere, ma con poco spirito d’iniziativa. Dovresti provare a riportare la serenità nella tua vita, nei rapporti in vista di un novembre che sarà molto importante dal punto di vista relazionale.

Sagittario

Domani e martedì saranno due giornate particolarmente favorevoli, grazie a Venere ancora nel segno. Potresti ottenere una soddisfazione importante, forse proprio martedì! L’amore tornerà protagonista indiscusso nella tua vita, ma tu dovresti cercare di fare un po’ più di attenzione nei rapporti con gli altri.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani la settimana partirà in modo un po’ faticoso, ma non dovrai aspettarti per forza di cose episodi negativi, grossi problemi! Il fatto è che sei molto impegnato, certe volte ti devi sforzare un po’ di più. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare un’offerta di lavoro che non ti convince e innescare un conflitto interiore, qualche dubbio profondo. Per fortuna l’amore andrà meglio, soprattutto da novembre in poi potrebbero esserci novità intriganti.

Acquario

Domani e dopodomani avrai una Luna che avvantaggerà soprattutto gli incontri. Per il resto, c’è da dire che questi giorni potrebbero emergere dissapori con altre persone, forse dovrai fare qualcosa che non ti andrà a genio, come presentare dei documenti. Ciò che più ti preme adesso è avere più libertà e capacità di azione e risolvere un piccolo problema personale che ti affligge da tempo.

Pesci

Domani si prospetta un giorno molto interessante. Dovresti sforzarti in tutti i modi di lasciare andare il tuo passato, per quanto doloro sia stato. È l’unica via per costruirti un futuro sereno. Tra l’altro a novembre Venere comincerà un transito favorevole che aiuterà le coppie nei nuovi progetti e chi si è separato da poco a voltare pagina definitivamente. L’amore e gli affetti si rafforzeranno parecchio!