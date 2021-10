Oroscopo settimanale Paolo Fox: previsioni dal 18 al 24 ottobre 2021

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 18 al 24 ottobre 2021. Mentre il weekend sta per scivolare via, una nuova settimana è alle porte. Quali soprese e quali grattacapi riserverà ai segni zodiacali? Se sei curioso di scoprirlo, leggi le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana con una bella energia, soprattutto in amore. Avrai una gran voglia di farti trasportare dalle tue emozioni, dagli istinti. Fai attenzione, se deciderai di riaprire una storia che sembra chiusa. Nel lavoro non mancheranno le nuove opportunità, grazie a Giove e Saturno in aspetto favorevole. Sii prudente con i soldi, non fare scelte azzardate!

Toro

La tua settimana partirà decisamente bene! In amore saprai risolvere un problema che ti affliggeva da tempo, ma sarà importante schiarirti le idee del tutto: vale la pena portare avanti la storia? Nel lavoro saranno favoriti i liberi professionisti determinati ad avviare la propria attività. Forse, però, ci saranno cambiamenti importanti da affrontare.

Gemelli

Certo, Venere ancora in opposizione non aiuta e tu potresti dover affrontare nuove complicazioni in amore. Dovrei stringere i denti fino alla fine di ottobre, poi le cose miglioreranno! Sul fronte lavorativo potrai osare di più avanzare qualche richiesta, soprattutto se da giorni non sei del tutto soddisfatto. Mercurio, Giove e Saturno saranno dalla tua parte!

Cancro

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox la settimana potrebbe crearti alcuni turbamenti interiori, specie se sarai ostinato a portare avanti una relazione ormai finita. Le nuove storie si baseranno, invece, sulla chimica, su una buona sintonia fisica: sei convinto sia sufficiente? Nel lavoro dovresti ritrovare più grinta e ottimismo. Stai per cominciare un periodo molto promettente: buttati con fiducia!

Leone

I cuori solitari dovrebbero rimettersi in gioco, fare nuovi incontri, perché potrebbero rivelarsi interessanti. Basta voltarsi indietro! È tempo di andare avanti. Chi si è innamorato da poco, invece, dovrà fare attenzione a non infilarsi in una relazione soffocante, che possa limitare la sua libertà. Nel lavoro, se non hai già iniziato un nuovo percorso, lo fari presto. Queste stelle favoriscono i nuovi inizi.

Vergine

La settimana sarà alquanto faticosa. In amore e in famiglia servirà ancora particolare cautela. Dovrai evitare di scivolare in qualche polemica o discussione inutile. Scrollati di dosso tutti i pensieri negativi: non portano niente di buono! Nel lavoro, se da tempo ti senti demotivato, privo di stimoli, forse è arrivato il momento di fare qualcosa di nuovo.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox la settimana decisamente elettrizzante, sotto ogni punto di vista! In amore hai un desiderio crescente di rimetterti in gioco e provare emozioni che non senti da tempo. Lasciati andare, a patto che tu non dia spazio a rapporti ambigui! Sul fronte lavorativo potrai lavorare su nuovi progetti, proporre, realizzare tutte le tue idee, perché saranno vincenti. La parola d’ordine sarà: agire!

Scorpione

In amore stai riprendendo quota a poco a poco. Sarai più energico e ottimista, finalmente pronto a buttarti alle spalle i pensieri pessimisti e i vecchi ricordi dolorosi. Nel lavoro potresti sentirti affaticato, insoddisfatto o pentito di alcune scelte fatte in passato. Non c’è tempo per rimuginare troppo! Stanno per arrivare novità interessanti!

Sagittario

La tua settimana sarà molto interessante. Con Venere ancora al tuo fianco l’amore potrà tornare protagonista assoluto nella tua vita. Anche i single più incalliti potranno sperare di provare di nuovo emozioni speciale, ma dovranno evitare di infilarsi nei guai! Anche sul fronte lavorativo potrebbero esserci occasioni ghiotte. Non sottovalutare le tue idee, perché potrebbero portarti lontano. Non prendere sottogamba un contenzioso!

Capricorno

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana si preannuncia piena di cose! In amore avvertirai nell’aria sempre più l’imminente arrivo di Venere nel segno. Se cresce in te l’esigenza di più affetto, di avere al tuo fianco una persona importante, sappi che è normale! Novembre darà il via a un periodo importante per i sentimenti. Nel lavoro servirà pazienza e attenzione, specie con le finanze. Non saranno giornate così semplici da gestire.

Acquario

In amore ti aspettano giorni molto positivi. Qualcuno ritroverà un vecchio amore, qualcun altro potrebbe imbattersi in un incontro speciale. Tutti, comunque, si sentiranno circondati da affetto e stima. Nel lavoro potrai contare ancora su Giove e Saturno. I due pianeti ti supporteranno a patto che tu non chiuda la porta a un eventuale cambiamento, anche se inizialmente non ti convince del tutto.

Pesci

La settimana potrebbe portarti chiarezza in amore, anche un po’ di serenità in più. Tu, però, dovresti trovare il coraggio di affrontare i problemi irrisolti, di chiudere un capitolo della tua storia una volta per tutte. Nel lavoro non scoraggiarti se ancora tutto sembra bloccato. A fine anno Giove entrerà nel tuo segno e molte cose accadranno. Fino ad allora, sii paziente!