Oroscopo Branko domani, 23 ottobre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Branko per domani sabato 23 ottobre 2021. Un altro fine settimana di ottobre sta per partire. Quali novità riserveranno gli astri ai segni dello zodiaco? Il Sole, Marte e Mercurio saranno nel segno della Bilancia e daranno una bella carica ai segni d’aria. Molta tensione nell’aria per i segni d’acqua che avranno bisogno di particolare prudenza. Se vuoi saperne di pi, leggi le seguenti previsioni astrologiche, tratte dall’oroscopo dell’astrologo Branko per domani, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani il Sole lascerà l’opposizione per traslocare nel segno dello Scorpione. Piano piano le cose miglioreranno e la tensione accumulata negli ultimi giorni si scioglierà, come neve al sole. Si preannuncia un weekend molto piacevole.

Toro

Domani l’ingresso del Sole nello spazio zodiacale dello Scorpione darà il via alla stagione del segno d’acqua. Tu, come conseguenza, potresti diventare un po’ nervoso e agitato. Cerca di non perdere la pazienza di fronte a qualche piccolo contrattempo!

Gemelli

Domani il Sole lascerà la Bilancia per trasferirsi nel cielo dello Scorpione. La Luna, invece, sarà nel tuo segno: non ti mancherà energia e vitalità, ma dovrai in ogni caso usare cautela, specie nel relazionarti in famiglia. Cerca di evitare dissapori e provocazioni!

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani ci sarà un Sole bellissimo a illuminare il tuo weekend. Finalmente potrai scrollarti di dosso le tensione maturate nel corso di questa settimana e cominciare un periodo più felice. Sfrutta le prossime 48 ore per ricaricare le batterie, in vista dei prossimi giorni, perché saranno molto movimentati.

Leone

Domani il Sole sarà in quadratura: dovrai cercare di tenere a bada la tua impulsività, di non prendere le situazioni di petto. Potresti, invece, dedicarti all’ amore, perché Venere sarà ancora in aspetto favorevole e darà un grosso aiuto. È tempo di recuperare i sentimenti.

Vergine

Domani il Sole in Scorpione porterà una ventata d’aria fresca nella tua vita, soprattutto in quella professionale. L’armonia in ufficio aumenterà, la collaborazione con i colleghi e all’interno del tuo team di lavoro diventerà migliore!

Bilancia

Secondo le previsioni di Branko domani sarà un’altra giornata molto promettente, anche se il Sole ti saluterà per piazzarsi nel segno dello Scorpione. Si preannuncia un weekend ricco di nuove opportunità, in amore e nel lavoro. Non sprecarlo, restandotene con le mani in mano!

Scorpione

Domani, con l’ingresso del Sole nel tuo segno, comincerà la stagione del tuo compleanno. Finalmente ritroverai più vitalità e forza, anche a livello fisico. Dovresti approfittarne, per organizzare qualcosa di divertente, magari in compagnia di chi ami. Hai bisogno di riportare l’amore nella tua vita!

Sagittario

Domani il Sole alle tue spalle diventerà più intimista. La Luna raggiungerà una posizione opposta, in Gemelli. Durante il fine settimana potrebbe crescere in te un bisogno profondo di allontanarti dal tuo ambiente e restare un po’ per conto tuo. Se così fosse, assecondalo!

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il Sole diventerà un tuo alleato e darà il via a un periodo più favorevole. Molto presto anche Venere tornerà attiva e tu potrai risalire la china. Ti sarà possibile recuperare armonia, emozioni belle e perfino più soddisfazioni nel lavoro.

Acquario

Domani il Sole in quadratura potrebbe renderti più polemico del dovuto. Nel corso di questa giornata potresti cedere a qualche provocazione di troppo: sii prudente! Per fortuna, potrai contare sempre su una schiera di alleati astrali di tutto peso, fra cui Giove e Venere.

Pesci

Domani il Sole tornerà in aspetto favorevole: una buona notizia! Anche se ritroverai una bella carica di energia, ti converrà usare cautela in amore, perché non tutti i problemi saranno risolti. Evita di cadere nella trappola delle recriminazione e discussioni che non portano da nessuna parte.