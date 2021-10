Oroscopo del weekend: ecco le previsioni per tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo del weekend, sabato 23 e domenica 24, dedicato a tutti i segni dello zodiaco. Un nuovo fine settimana ottobrino sta per partire. Sei curioso di scoprire quali segni saranno favoriti e quali messi a dura prova? La Luna traslocherà nel segno dei Gemelli e darà una sferzata di energia ai segni d’aria. Marte in quadratura provocherà stanchezza e agitazione ai nati in Cancro. Per saperne, di più, leggi il seguente oroscopo del weekend, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo del weekend si preannunciano due giornate particolarmente intriganti per l’amore. Le due dame dello zodiaco, Luna e Venere, saranno in ottimo aspetto e ti regaleranno fascino e carisma. Marte amico non ti lesinerà la passione. Sfrutta il fine settimana per uscire di casa e incontrare nuova gente.

Toro

Il tuo weekend prometterà bene e ti restituirà il buonumore che ti è mancata negli ultimi tempi. Tu, però, dovrai fare la tua parte e se anche un progetto salterà, non infuriarti! Concentrati, piuttosto, sull’amore, perché sta per cominciare un periodo molto favorevole.

Gemelli

Il tuo fine settimana vedrà la Luna domiciliare nel tuo cielo. Anche se avrai una bella dose di energia in più, la signora bianca potrebbe amplificare la tua agitazione, provocare nuovi disagi in casa. Ecco, perché sarà necessario avere grande prudenza, evitare ogni discussione. Possibili ritardi irritanti.

Cancro

Come avverte l’oroscopo del weekend servirà molta calma e buonsenso per gestire al meglio la tua stanchezza e un profonda tensione nervosa. Sforzati di mantenere la calma, anche se sarebbe meglio provare a risolvere i problemi in amore e non portarteli dietro fino a novembre. Cerca di riposare un po’ di più. Occhio alle spese di troppo!

Leone

Sabato e domenica saranno due giorni validi per recuperare terreno. La Luna, Venere, Marte e Mercurio saranno in aspetto favorevole e ti supporteranno in amore e nel lavoro. Per cui, sarà possibile vivere 48 ore in sintonia con il partner oppure portare avanti un progetto importante.

Vergine

Il weekend non sarà dei migliori. La Luna si troverà nel segno dei Gemelli, per cui in quadratura. Potrebbe affiorare un certo nervosismo che dovrai gestire per tutto il fine settimana. Ti converrà usare cautela sia in amore, sia nel lavoro, specie se nei prossimi giorni dovrai dare una risposta importante.

Bilancia

Secondo l’oroscopo del weekend, se la tua settimana è cominciata in maniera soddisfacente, finirà col botto! Tra sabato e domenica sarà un’escalation di belle emozioni, di colpi di fortuna ed eventi positivi. Nelle prossime ore potrebbe capitarti qualcosa di bello, come un incontro, una chiamata, forse troverai la soluzione a un tuo problema.

Scorpione

Il tuo fine settimana sarà decisamente migliore rispetto ai giorni appena trascorsi. Tu potrai sbarazzarti dell’opposizione della Luna: finalmente una buona notizia! A poco a poco riuscirai a recuperare le tue energie fisiche e mentali, ma tu non dovresti sottovalutare il riposo. 48 ore interessanti per riportare l’armonia in amore e in famiglia.

Sagittario

Venere nel segno ti incoraggerà a fare chiarezza in amore, specialmente se non sei del tutto convinto dei tuoi sentimenti. Per cui, ti converrà confrontarti, parlare a cuore aperto con l’altro e farlo entro domenica. Anche se ti senti più forte rispetto alle settimane scorse, non fare le ore piccole!

Capricorno

Come indica l’oroscopo del weekend arriverai piuttosto scarico a sabato e domenica. Hai avuto una settimana piena di cose da fare, di doveri e responsabilità che hai portato avanti con tenacia e determinazione. Nelle prossime 48 ore ti converrà staccare la spina dal lavoro e concentrarti sull’amore, perché d’ora in poi diventerà sempre più presente nella tua vita.

Acquario

Si prospettano due giorni più sereni rispetto a venerdì. Ti sentirai più ottimista e riuscirai a liberarti di tutte le insicurezze che ti hanno afflitto nelle ultime ore. Se farai ogni cosa con dedizione e sincerità, riuscirai a ottenere risultati sorprendenti! Non lasciarti sopraffare dai timori, ma trova il coraggio di portare avanti la tua personale rivoluzione.

Pesci

Sabato e domenica dovrai usare molta cautela, per non discutere in amore. Sarebbe il caso di riflettere con attenzione, prima di parlare, sennò potresti dire qualcosa che offenderà il partner. D’ora in avanti sarà essenziale buttarsi alle spalle le tensioni e i ricordi legati al passato.