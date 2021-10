Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo per domani di Branko e Paolo Fox, sabato 23 ottobre 2021, dedicato a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Come si concluderà la settimana degli ultimi quattro segni zodiacali? Se appartieni a uno fra questi segni e non stai più nella pelle, leggi le nostre anticipazioni astrali, tratte dall’oroscopo per domani di Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come preannuncia l’oroscopo di Branko domani il Sagittario sentirà l’influenza del nuovo transito del Sole nel segno dello Scorpione. È probabile che diventerete più intimisti, desiderosi di starvene per i fatti vostri, da soli a riflettere. Il Capricorno, al contrario, trarrà vantaggi dal passaggio solare nel cielo dello Scorpione e comincerà un periodo migliore. Domani per l’Acquario ci sarà bisogno di molta prudenza, per tenere a bada la voglia di polemizzare su ogni cosa. Infine i Pesci ritroveranno energia e più fiducia nel futuro.

Oroscopo domani Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come osserva l’oroscopo di Paolo Fox domani il Sagittario avrà la necessità di allontanarsi dai posti e dalle persone sgradevoli o noiose, mentre per il Capricorno sarà possibile recuperare più tranquillità Sfruttate il fine settimana per staccare la spina e ricaricare le batterie! I molti pianeti in aspetto favorevole aiuteranno l’Acquario a liberarsi di qualche peso. È un buon momento per buttarsi alle spalle il passato e cominciare una nuova vita! I Pesci domani dovranno stare attenti a non scivolare nella malinconia o in inutili battibecchi.