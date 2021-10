Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 22 ottobre 2021

Ecco l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi venerdì 22 ottobre 2021. La Luna continuerà il suo transito in Toro e fornirà più energia ai segni di terra. Ancora molte tensioni per i segni d’acqua che dovranno stringere i denti fino alla fine dell’anno. Poi le cose cambieranno. La Bilancia si conquista il primo posto sul podio. Se vuoi approfondire, leggi il seguente oroscopo e la classifica di oggi, rivolta a tutti i segni dello zodiaco.

1° – Bilancia

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi, tu meriti il primo posto sul podio. Sta per cominciare un fine settimana che sarà un crescendo di emozioni positive e soddisfazioni. Chi sta vivendo una bella storia d’amore, potrà fare progetti importanti. Chi, invece, sarà nel bel mezzo di una situazione complicata, riuscirà a trovare la via di uscita. Molto dipenderà da dove ti troverai in questo momento.

2° – Sagittario

Oggi scenderai di un gradino del podio, non perché dovrai aspettarti grossi problemi. È probabile, piuttosto, che sentirai il bisogno di confrontarti con il partner o con un famigliare, per chiarire alcune cose. Forse sarai preoccupato per un membro della famiglia. Cerca di riposare un po’ di più, non sovraccaricarti di impegni e prova a recuperare un po’ di tranquillità.

3° – Ariete

Oggi sarai al terzo posto della classifica dei segni zodiacali, perché stai ritrovando la voglia di rivalsa. Dopo un anno particolarmente faticoso, sei stanco di procedere a sbalzi e hai voglia di raggiungere una vera e propria affermazione. Purtroppo, però, fino alla prossima primavera dovrai accontentarti delle piccole conquiste e avere pazienza. Fine settimana interessante per l’amore.

4° – Toro

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi, tu potrai contare sulla complicità della Luna. Non ti mancherà una buona vitalità che ti converrà indirizzarla in maniera costruttiva. Non ti arrabbiare se qualcosa andrà storto, ma prova piuttosto a chiudere le situazioni e i rapporti inutili, che ti stanno creando problemi. I single più incalliti potrebbero imbattersi nell’amore.

5° – Vergine

Oggi, come preannuncia l’oroscopo, meriterai un bel quinto posto nella classifica. Finalmente potrai riprendere in mano le questioni problematiche e risolverle. Grazie a una splendida Luna nelle prossime ore arriverà una buona intuizione, un’idea vincente che ti sarà di grande aiuto. Vero sera potrebbe emergere un po’ di nervosismo: sii prudente!

6° – Capricorno

Se la settimana è cominciata male, potrà concludersi molto meglio. Anche se ti sei fatto carico di molti doveri, molti compiti. riuscirai a portarli a termine grazie alla tua grande determinazione. D’ora in avanti dovresti dare spazio anche a più leggerezza, alle emozioni, ai sentimenti, perché sta per iniziare un periodo molto stuzzicante. Venere entrerà nel tu spazio zodiacale molto presto e ti regalerà l’amore e alcuni piccoli colpi di fortuna.

7° – Leone

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica dei segni tu sarai al settimo posto. Anche se Venere sarà ancora in aspetto favorevole, nelle prossime ore salirà un po’ di agitazione, un certo nervosismo. Sforzati di non riversarlo nel rapporto di coppia, sennò finirai col discutere! Meglio non affrontare i problemi di petto, ma contare fino a dieci, prima di parlare.

8° – Acquario

Oggi sarai molto teso e in apprensione per un caro, un tuo famigliare. Si preannuncia uno di quei giorni in cui vedi tutto storto, in cui metti in discussione ogni cosa. Forse vorrai incolpare qualcuno per averti ostacolato, per averti creati più problemi. Non ti arrabbiare! È soltanto un momento passeggero in cui prevarranno alcune insicurezze in più. Non dare troppo peso ai timori e ricordati che tutto quello che farai adesso, potrà regalarti belle soddisfazioni in futuro.

9° – Gemelli

L’oroscopo di oggi non promette affatto bene. Sta per partire un fine settimana a rischio contrasti, in amore o in famiglia. Chi ha già avuto dei conflitti con una persona, correrà il rischio di discutere ancora. Sarebbe il caso di usare la massima cautela fino a domenica ed evitare scontri. Anche se ti sentirai più aperto al dialogo, rimanda ogni chiarimento alla prossima settimana.

10° – Pesci

Secondo l’oroscopo e la classifica oggi servirà particolare prudenza in amore. Nel corso della giornata potrebbero nascere momenti di tensioni provocati dalle tante responsabilità di cui tu e il partner vi state facendo carico. Meglio rimandare di alcuni giorni ogni discussione. Chi si è lasciato da poco, dovrebbe cercare di andare avanti, non scivolare nella trappola dei ricordi tristi.

11° – Scorpione

Oggi sarà indispensabile contare fino a tre, prima di aprire bocca. Spesso tu fai fatica a contenere il tuo nervosismo e corri il rischio di scaricarlo sugli altri. Nelle prossime ore dovresti avere calma e sangue freddo, anche se sarai sicuro di avere la ragione dalla tua parte. Evita le discussioni!

12° – Cancro

Stai passando un brutto momento. Marte in dissonanza ti leva energia e anche oggi potresti fare i conti con un po’ di stanchezza e del nervosismo. Inoltre, potresti incorrere in nuovi momenti di tensione, qualche disagio. I prossimi cinque giorni richiederanno estrema cautela: cerca di non agitarti troppo e non fare di un piccolo problema un dramma!