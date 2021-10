Oroscopo Paolo Fox domani, 23 ottobre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 23 ottobre 2021, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Quali soprese riserveranno i pianeti ai segni zodiacali? La Luna passerà nel segno dei Gemelli e regalerà più vitalità a Bilancia, Acquario e Ariete. Venere, ancora in Sagittario, aiuterà il Leone a recuperare terreno in amore. Se vuoi approfondire, leggi le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai la Luna e Venere in aspetto favorevoli che ti sproneranno a esprimere le tue emozioni, ciò che provi senza riserve. Non si parla per forza di cose soltanto di amore, ma anche di amicizie, di nuove conoscenze. Il weekend favorirà gli incontri. Forse non ti senti del tutto soddisfatto dei risultati attuali, ma stai ritrovando più serenità in ciò che fai.

Toro

Domani comincerà un weekend tranquillo, in cui potrai rilassarti. Dopo una settimana molto faticosa, piena di sforzi, sacrifici, momenti di tensione e forse perfino di scontri, ci voleva proprio un paio di giorni più sereni. Sfruttali, per riappacificarti con una persona!

Gemelli

Domani, nonostante la Luna sia nel tuo segno, non sarai immune da stanchezza e nervosismo. Purtroppo, in questi giorni ci sono problematiche in famiglia, un tuo caro sta affrontando un momento particolarmente difficile. Nel corso della giornata potresti spazientirti un po’ o, addirittura, allontanarti da casa, per staccare la spina dalle tensioni, da una situazione stressante.

Cancro

Come invita a fare l’oroscopo di Paolo Fox domani e dopodomani dovresti provare a rilassarti un po’. Stai uscendo da una settimana parecchio pesante, in cui hai dovuto affrontare provocazioni e disagi continui. Adesso l’importante è ritrovare un tuo equilibrio interiore in vista dei prossimi giorni che si preannunciano molto interessanti. Inoltre, a novembre sarà un mese che ti imporrà un adattamento, anche forzato, a novità radicali.

Leone

Domani inizierà un fine settimana in cui Luna e Venere saranno dalla tua parte. Nelle prossime 48 ore potresti perfino chiudere un accordo, nel lavoro o, meglio ancora, in amore. Chi a settembre ha vissuto momenti di coppia difficili, dovrebbe cominciare a recuperare, a ritrovare più fiducia nel futuro e nella relazione. Weekend promettente!

Vergine

Domani e domenica servirà molta prudenza, altrimenti rischierai di tenere il broncio in famiglia, di diventare troppo ostinato e critico. Chi si troverà dove non vuole stare o con persone poco gradevoli, correrà il rischio di provare perfino un nervosismo incontenibile. Cerca di fare lo stretto indispensabile e niente di più. Rifletti bene prima di prendere una decisione o fai attenzione ai ritardi.!

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani ritroverai forza e grinta e potrai goderti due giorni ricchi di emozioni intense. Questo sarà ancora più importante, per chi la scorsa estate ha commesso uno sbaglio e da allora è stato afflitto da molti timori. Sforzati di liberarti di indecisioni e dubbi, cerca di dare più spazio alla tua parte più coraggiosa e impulsiva.

Scorpione

Domani e domenica sarà possibile ritrovare la forza fisica che ti è mancata nei giorni passati. Anche chi ha vissuto un grosso disagio, potrà recuperare bene a livello psicofisico. Cerca di dedicarti anche all’amore in vista di un novembre che sarà molto importante. Il prossimo mese potrebbe cominciare una bella storia d’amore con un Pesci o un Capricorno.

Sagittario

Domani sarà una di quelle giornate in cui vorresti tenerti alla larga da tutto e tutto. Specie se ti ritroverai in un posto dove non vorresti stare o con persone che ti annoiano. Cresce in te la necessità di isolarti un po’, stare da solo e soprattutto lontano da certe tensione e preoccupazioni. Chi non potrà farlo fisicamente, opterà per una fuga “mentale”.

Capricorno

Come spiega l’astrologo Paolo Fox domani riuscirai a recuperare la tranquillità che ti è mancata nei giorni appena trascorsi. La tua settimana è stata piuttosto faticosa, piena di ripensamenti o di compiti da portare a termine. In questo periodo non riesci a fare quello che davvero ti piace e questo fatto potrebbe pesarti parecchio. Per fortuna, sta per arrivare novembre, un mese che ti permetterà di lavorare su nuovi progetti e di dare più spazio all’amore.

Acquario

Domani potrai contare su uno stellium di pianeti favorevoli che ti aiuterà ad alleggerire l’animo, fare molte cose, perfino lasciarti alle spalle il passato e cominciare un percorso nuovo. Avrai voglia di conoscere nuove persone, cambiare ruolo, mansione, collaborazioni, se non lo hai già fatto! Il 2021 è un anno che permetterà a tutti gli Acquario desiderosi di farlo, di stravolgere la vostra vita.

Pesci

Domani partirà un fine settimana che richiederà particolare prudenza, sennò rischierai di crogiolarti nel passato, nella malinconia e nell’agitazione. Dovresti provare a fare qualcosa di divertente, a tenerti alla larga dai dissapori, dalle emozioni negative e dalle situazioni faticose. Prova a non discutere con il partner e soprattutto non arrabbiarti!