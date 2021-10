Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 26 ottobre 2021

Ecco l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, martedì 26 ottobre 2021. Come si evolveranno gli equilibri dei segni dello zodiaco? Se sei curioso di scoprirlo, continua a leggere l’articolo! Di seguito, ti proponiamo l’oroscopo di oggi e la relativa classifica con i segni più fortunati e quelli più sfortunati dello zodiaco.

1° – Sagittario

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi sarà una giornata da sfruttare al meglio. Dovresti tornare in pista, rimetterti in gioco sia in amore, sia nel lavoro. Così facendo, recupererai l’entusiasmo e la motivazione che avevi perso lungo la strada. Favoriti i nuovi incontri.

2° – Gemelli

Oggi si prospetta un’ottima giornata per recuperare il terreno perduto. Ti sveglierai con una bella carica di energia che ti servirà per portare avanti i tuoi progetti professionali e, se sarà necessario, chiudere le situazioni ormai inutili. Ti aspettano giorni particolarmente intriganti!

3° – Cancro

Oggi la Luna sarà una tua valida alleata e ti fornirà l’energia necessaria. Nel corso della giornata arriveranno buone intuizioni da non sottovalutare, conferme di lavoro importanti. Se qualcuno incapperà in un blocco, sarà certamente per il suo meglio, per ottenere in seguito una soddisfazione più grande, una condizione migliore.

4° – Vergine

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi finalmente potrai rimetterti in moto, dopo due settimane da dimenticare. Sul fronte lavorativo hai lavorato sodo e d’ora in avanti potrai aspettarti qualche riconoscimento, una rivincita personale. Occhio agli invidiosi!

5° – Ariete

Oggi potresti percepire un po’ di fiacchezza, alcuni dubbi o un piccolo sconforto, se t’imbatterai in un contrattempo spiacevole. Sappi, però che stai andando incontro a una lenta, ma graduale ripresa. D’ora in poi potrai occuparti di quello che più ti piace senza affannarti troppo!

6° – Toro

Oggi, come consiglia l’oroscopo, dovresti cominciare a concentrarti sull‘amore e sugli affetti, in vista del prossimo mese. A novembre Venere raggiungerà un punto del cielo favorevole: dovresti cominciare fin d’ora a riportare la serenità in famiglia.

7° – Bilancia

Oggi, e fino a domenica, dovresti sfruttare la fine di ottobre per affrontare dei chiarimenti rimasti in sospeso, in amore, in famiglia e nel posto di lavoro. Approfitta di questo cielo ancora tuo alleato, perché da novembre molte cose cambieranno e tu avrai più difficoltà nei rapporti con gli altri.

8° – Scorpione

Secondo l’oroscopo di oggi e la relativa classifica potrai contare sulla complicità di una Luna amica. Non ti mancherà energia e vitalità, eppure nelle prossime ore potresti avvertire il peso dei tanti problemi che hai dovuto affrontare finora. Nel corso della giornata qualcuno accuserà un leggero calo psicofisico.

9° – Acquario

Oggi dovrai cominciare a fare più attenzione ai soldi. Sarà importante finanziare solamente i progetti che meritano e mettere da parte quelli che non porteranno da nessuna parte. Se avrai coraggio e buonsenso a sufficienza, potrai andare lontano e ottenere delle belle soddisfazioni!

10° – Leone

Oggi ti sentirai alquanto insicuro e sconfortato, soprattutto nel lavoro. Qualcosa è andato storto, forse hai preso decisioni troppo affrettate oppure ti senti messo da parte. Da mercoledì, però potrai recuperare! Cominciare un nuovo percorso non è affatto facile, ma arriveranno momenti migliori!

11° – Pesci

Oggi, se dovrai fronteggiare nuove complicazioni sentimentali, dei momenti di sconforto o di malinconia, sforzati di buttarti ogni cosa alle spalle. È tempo di cambiare atteggiamento in vista di un novembre che saprà ricompensarti di tutti i sacrifici fatti, soprattutto in amore.

12° – Capricorno

Oggi, come preannuncia l’oroscopo e la classifica, sei all’ultimo posto, per colpa di una Luna in aspetto contrario. Nelle prossime ore dovrai contrastare una profonda stanchezza, alcuni momenti di tensione e di nervosismo causati dal sovraccarico di doveri e di responsabilità che hai in questo momento. Tieni duro! Novembre sarà migliore.