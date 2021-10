Oroscopo Branko domani, 28 ottobre 2021: tutti i segni zodiacali

Leggi l’oroscopo di Branko per domani giovedì 28 ottobre 2021, dedicato a tutti i segni zodiacali. Eccoci arrivati alla seconda metà dell’ultima settimana di ottobre. Quali ultimi colpi di scena avranno in serbo i pianeti per questo mese? Se sei curioso di scoprirlo, dai un’occhiata alle seguenti previsioni astrali, tratte dall’oroscopo di Branko per domani.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani, grazie anche alla complicità di una bellissima Luna in Leone, ritroverai un po’ di ottimismo in più. Certo, non avrai risolto tutti i tuoi problemi pratici, di lavoro che da giorni ti stanno assillando, ma almeno avrai più grinta nell’affrontarli.

Toro

Domani dovrai usare estrema cautela in amore e in famiglia, soprattutto in serata. Purtroppo avrai un nervosismo crescente che, se non terrai a bada, potrebbe farti discutere in maniera accesa. Se vorrai parlare, confrontarti con il partner, sforzati di mantenere toni pacati.

Gemelli

Domani si preannuncia un giorno molto proficuo. Nelle prossime ore un fratello o un collega si dimostrerà particolarmente disponibile nei tuoi confronti, felice di darti una mano. Non dire di no, specie se dovrai superare qualche grattacapo irritante.

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani comincerai a recuperare terreno, passo dopo passo. Finalmente sarai pronto a lasciarti alle spalle il periodo buio per cominciarne uno nuovo. Ritroverai gradualmente la voglia di fare nuovi progetti, in amore e nel lavoro.

Leone

Domani, di fronte a un problema inatteso, un dubbio improvviso, dovrai fermarti, calmarti e realizzare di avere le spalle coperte. Anche se non stai attraversando un bel periodo, ricordati che non sei solo e che alla fine ne uscirai vincente. Per cui, stringi i denti e vai avanti lungo la tua strada. Prudenza in amore.

Vergine

Domani si preannuncia una giornata molto proficua. Grazie a una perfetta organizzazione sul lavoro, riuscirai a ottenere delle belle soddisfazioni. In amore, invece, servirà ancora particolare prudenza, perché non tutto andrà liscio. Non sarà forse che stai trascurando troppo il partner?

Bilancia

Secondo le previsioni di Branko domani si prospetta una bellissima giornata che potrebbe concludersi con una serata chic. Con Mercurio, Marte nel tuo segno, Venere e la Luna in aspetto favorevole, potrai perfino recuperare una buona sintonia con il partner, se di recente c’è stato qualche problema.

Scorpione

Domani, per colpa di una Luna in quadratura, ti aspetta una giornata particolarmente faticosa. Occorrerà avere calma e sangue freddo, soprattutto in famiglia. Qualcuno accuserà un leggero calo fisico, dei fastidi fisici. Per farti sentire più tranquillo, ti converrà fare un piccolo controllo medico.

Sagittario

Domani sarà un giorno molto promettente, sotto ogni punto di vista. È probabile che si apriranno perfino nuovi orizzonti inesplorati che ti faranno tornare l’entusiasmo nel fare progetti. Dovresti approfittarne, per cominciare a riflettere sul tuo futuro, fare nuovi programmi in vista del prossimo anno.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani è probabile che ti troverai coinvolto in un braccio di ferro particolarmente duro, forse con l’ex o nel posto di lavoro. Dovrai usare la massima cautela e riflettere molto bene, prima di prendere una decisione importante. Se necessario, ti converrà rimandare una scelta.

Acquario

Domani sarà un giovedì ad altissimo rischio discussioni nel lavoro. Nel corso della giornata si avvertirà una tensione crescente con i soci: cerca di tenere la tua agitazione a bada! Non scivolare nella tentazione di fare polemica o, peggio ancora, di provocare.

Pesci

Domani qualcuno sarà coinvolto in questioni economiche, in operazioni di divisioni, spartizioni. D’ora in avanti molte cose cominceranno a muoversi. Ti converrà iniziare a fare nuovi progetti in vista del prossimo inverno, perché si preannuncia parecchio proficuo.