Oroscopo Paolo Fox domani, 28 ottobre 2021: il Cancro recupera terreno, Sagittario insoddisfatto

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 28 ottobre 2021, dedicato a tutti i segni dello zodiaco. Siamo arrivati al giro di boa anche questa questa settimana e molto presto un nuovo weekend si affaccerà. Nel frattempo, scopriamo quali novità riserveranno le stelle durante questa giornata. Come sarà il giovedì di Ariete, Toro, Gemelli e tutti gli altri segni? Ecco, di seguito, le anticipazioni astrologiche ricavate dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai combattuto: da un lato vorrai recuperare terreno, dopo alcune giornate molto difficili, dall’altro lato sei teso per colpa di un problema nel lavoro. Forse, dovrai perfino consultare un esperto per risolvere la questione e questo fatto ti suscita una profonda agitazione. D’altronde, l’aria che si respira in ufficio negli ultimi giorni è particolarmente nervosa e polemica.

Toro

Domani e venerdì si preannunciano due giorni molto faticosi. Potresti sentirti demotivato, bisognoso di fare chiarezza intorno a te, se avverti dell’ambiguità. Ti converrà usare la massima cautela, per evitare possibili contrasti. In realtà, non sarai attaccato da qualcuno in particolare, eppure non sarai del tutto a tuo agio, tutt’altro! Dovreai gestire una profonda agitazione interiore. Tieni duro! Da sabato si recupera.

Gemelli

Domani e venerdì saranno 48 ore molto intriganti dal punto di vista relazionale. L’amore, le amicizie, i rapporti con i colleghi andranno alla grande. Anche chi ha litigato con qualcuno, potrà approfittare di questi giorni per riavvicinarsi e fare pace. Inoltre, novembre sarà un mese sereno per i rapporti di coppia che hanno faticato parecchio durante questo mese, con Venere in opposizione.

Cancro

Come denota l’oroscopo di Paolo Fox domani ritroverai ancora più grinta e determinazione! Finalmente hai la voglia di recuperare terreno dopo un periodo molto pesante e, soprattutto, vuoi migliorare la tua condizione di lavoro. Preparati a un novembre che potrebbe portare nuove insicurezze riguardo la tua professione, però questa volta sarai più forte. Se un progetto, una collaborazione dovesse finire, se dovesse esserci un cambiamento improvviso, tu manterrai le redini in mano e deciderai che direzione dare.

Leone

Domani sera la Luna entrerà nel tuo segno: dovrai fare particolare attenzione e tenere il tuo enorme orgoglio sotto controllo. Se non sarai prudente, rischierai di discutere con il partner, di dover rivivere problemi emersi lo scorso mese. Nuove conoscenze stuzzicanti, ma non così tanto coinvolgenti.

Vergine

Domani dovresti prenderti del tempo per programmare in prossimo weekend. Organizza qualcosa di divertente per domenica! Anche se stai tornando in pista, in amore purtroppo non è un periodo dei migliori. Forse ci sono incomprensioni con il partner, oppure sei molto assorbito da problemi di lavoro, difficoltà personali e non hai tempo per il rapporto di coppia. Se stai con un Sagittario o un Pesci, dovrai usare particolare cautela.

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani avrai stelle importanti che ti aiuteranno a recuperare, soprattutto in amore. Se nei giorni scorsi hai dovuto affrontare scontri, discussioni, problemi in famiglia, con il partner, nelle prossime ore potrai rimediare. Sappi, però, che dovresti muoverti entro la fine di ottobre. Novembre non sarà un mese negativo, ma è probabile che tu avrai meno pazienza e tolleranza. Meglio chiarire i rapporti adesso.

Scorpione

Domani e venerdì saranno due giorni molto complicati. Ti converrà fare particolare attenzione, dosare ogni parola che dirai, soprattutto in famiglia. Se in casa ci saranno discussioni che non ti piaceranno, se avrai la sensazione che qualcuno ce l’ha con te, potresti perfino infuriarti. Ti aspettano due giornate a rischio tensione: cerca di mantenere la calma e di non vedere tutto nero!

Sagittario

Domani potresti iniziare a fare programmi piacevoli per il weekend. La Luna in aspetto favorevole ti regalerà una buona dose di energia e vitalità: sfruttala al meglio! Purtroppo, in amore non tutto filerà liscio. Non avrai grandi difficoltà, ma potresti avvertire un certo malcontento, un disagio dovuto al fatto che vorresti trovarti altrove. Le coppie appena nate avranno la necessità di confrontarsi, chiarire alcune questioni.

Capricorno

Come spiega l’astrologo Paolo Fox domani sentirai il bisogno di riflettere molto bene sui prossimi passi da compiere, su ciò che desideri realmente e cosa no. Stai per cominciare un periodo molto promettente in cui potrai cambiare molte cose in meglio, ottenere belle soddisfazioni. Mano mano che passano i giorni, tu ritrovi più forza e chiarezza, sarai più determinato a raggiungere nuovi traguardi.

Acquario

Domani e venerdì sarai piuttosto stanco e giù di corda. Negli ultimi tempi ti sei impegnato parecchio, hai voluto fare tante, forse troppe cose. Delle volte, però, per voler fare troppo si rischia solo di creare molta confusione, di perdersi e affaticarsi inutilmente. In amore servirà molta prudenza: cerca di non sfogare sul partner il tuo crescente nervosismo.

Pesci

Domani comincerà a tutti gli effetti il countdown a novembre. Tra due settimane entrerai in una fase delle vita molto più felice e importante e potrai contare su un cielo del tutto nuovo. Finalmente ti libererai di molte opposizioni planetarie: dovresti iniziare fin d’ora a fare nuovi progetti, a buttarti alle spalle i pensieri negativi, i ricordi dolorosi. È tempo di guardare avanti con un rinnovato ottimismo!