Oroscopo Branko domani, 30 ottobre 2021: tutti i segni zodiacali

Leggi l’oroscopo di Branko per domani sabato 30 ottobre 2021, dedicato a tutti i segni zodiacali. Eccoci già a sabato! La settimana è volata e in un attimo siamo alle porte dell’ultimo weekend di ottobre. Quali, segni zodiacali saranno avvantaggiato dai pianeti nelle prossime 24 ore? Per scoprirlo, dai un’occhiata alle seguenti previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani il tuo Marte traslocherà nel segno dello Scorpione e finalmente ti libererai della sua opposizione. D’ora in poi non sarà più ostile. Questo mese, particolarmente pesante e pieno di battaglie, è finito, ce l’hai fatta!

Toro

Domani Marte raggiungerà un punto del cielo sfavorevole. Il pianeta diventerà più difficile e sospettoso. Dovresti dedicarti adesso alla persona amata con molte premure e altrettanta dolcezza: dovresti consolidare il rapporto, stabilire una migliore confidenza e fiducia.

Gemelli

Domani, con Marte nel cielo dello Scorpione, potresti diventare più insofferente e polemico del dovuto. Ti converrà usare estrema cautela, soprattutto in amore e in famiglia. L’ideale sarebbe avere intorno persone piacevoli e divertenti che non ti annoino!

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani potrai contare su un Marte amico e una splendida Luna. Nelle prossime ore riuscirai a trovare un motivo per sorridere e far sorridere le persone che ami. Potrai riportare un’armonia in famiglia, se di recente ci sono stati momenti di tensione.

Leone

Domani Marte diventerà contrario: dovrai fare particolare attenzione nei rapporti interpersonali, perché sarà facile perdere le staffe. Nel corso di questo fine settimana potresti diventare troppo nervoso e polemico, basterà un nonnulla per fart innervosire. Sii prudente, soprattutto in amore!

Vergine

Domani dovresti sfruttare la tua ritrovata energia e voglia di amare e trascorrere del tempo con il partner. Perché non organizzi un aperitivo per due? Sarà importante mettere da parte l’agitazione causata dal lavoro e concentrarti sulla tua vita sentimentale.

Bilancia

Secondo le previsioni di Branko domani Marte ti saluterà per trasferirsi nel segno dello Scorpione, dove sarà più fattivo. D’ora in avanti sarai spronato a diventare più concreto e pratico, affrontare ogni situazione rimasta in sospeso, senza rimandarla a tempi migliori.

Scorpione

Domani finalmente arriverà Marte nel tuo spazio zodiacale. Il pianeta ti regalerà più forze ed energia, preziose per affrontare i tuoi impegni di questi giorni. Ricordati, però, di concederti anche una pausa, perché sei uscito da una settimana particolarmente pesante.

Sagittario

Domani Marte sarà alle tue spalle: sii prudente! Nel corso delle prossime ore potrebbe emergere del malumore o una profonda insofferenza. Dovrai sforzarti di tenere la voglia di polemizzare sotto controllo o, meglio ancora, allontanarti per un po’, se l’irritazione crescerà.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani Marte diventerà tuo amico e ti restituirà la forza e la grinta che ti sono mancate negli ultimi tempi. Finalmente il cielo sta diventando positivo e tu non avrai più reali motivi per preoccuparti.

Acquario

Domani Marte sarà in quadratura: a partire dalle prossime ore potresti sentirti piuttosto nervoso, irrequieto e accusare il peso delle ultime giornate, parecchio stressanti. Meglio fare poco, non infilarsi in situazioni faticose, ma concedersi un fine settimana all’insegna dell’amore. Venere sarà ancora splendida.

Pesci

Domani Marte sarà nel cielo dell’amico Scorpione. Ottima notizia! Tu sarai più sexy e passionale che mai, determinato a recuperare l’intimità con il partner. Finalmente il cielo sta cambiando e per te sta per iniziare un periodo molto promettente, sia in amore, sia nel lavoro. Nel frattempo, sfrutta questo weekend per riportare l’amore in auge.