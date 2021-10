Oroscopo del weekend 30/31 ottobre: ecco le previsioni per tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo del weekend, sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. L’ultimo fine settimana del mese è ormai alle porte. Quali ultime sorprese riserverà ottobre ad Ariete, Toro, Gemelli e gli altri segni zodiacali? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo del weekend, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo del weekend avrai una bella carica di energia e una buona vitalità, merito della Luna in aspetto favorevole. Prova a lasciare indietro i problemi di lavoro e concediti due giornate all’insegna del relax, dell’amore, degli affetti, perché ne hai un gran bisogno.

Toro

Il tuo weekend sarà decisamente più sereno rispetto alle giornate appena trascorse. L’imminente arrivo di Venere nel segno della Vergine ti regalerà una tregua dalle tensioni di coppia. Approfittane, per recuperare una buona sintonia con il partner, un po’ di intimità in più.

Gemelli

Il tuo fine settimana sarò all’insegna del nervosismo e dell’insofferenza. Ti sarai particolarmente annoiato e infastidito e se vicino a te ci saranno persone molto noiose, che amano fare sempre le stesse cose, finirai con l’irritarti. Cerca di non frequentare ambienti poco piacevoli.

Cancro

Come indica l’oroscopo del weekend si preannunciano due giornate molto promettenti, da sfruttare al massimo. Se nella coppia ci sono incomprensioni, qualcosa da chiarire, dovresti approfittare di queste 48 ore per parlarne con tranquillità. Meglio confrontarsi adesso, perché novembre potrebbe appesantire le piccole tensioni di questi giorni.

Leone

Sabato e domenica potresti incorrere in qualche spesa di troppo: non arrabbiarti! Forse dovrai risolvere un guasto improvviso in casa o comunque sarai costretto a mettere mano al portafogli per un’urgenza. Anche se stai passando un periodo molto complicato, pieno di nuove sfide, molti cambiamenti importanti, dovresti impegnarti per ritrovare un migliore equilibrio, anche in amore.

Vergine

Il weekend si prospetta interessante, a patto che tu riesca a tenere sotto controllo la tua parte più critica e precisina. Non puntigliare su ogni cosa e, soprattutto, sforzati di non sfogare sui famigliari l’agitazione provocata dai tuoi problemi di lavoro. Su di morale! Stai per cominciare un periodo molto più intrigante.

Bilancia

Secondo l’oroscopo del weekend, sabato e domenica sarai sostenuto da un bel cielo e potrai contare su un recupero psicofisico importante. Dovresti usare questa ritrovata energia per affrontare quei chiarimenti in amore e in famiglia che hai rimandato finora. Non aspettare oltre, perché potrebbe essere peggio!

Scorpione

Il tuo fine settimana ti concederà una pausa tranquilla dai molti problemi che hai dovuto affrontare nei giorni scorsi. Finalmente potrai recuperare un po’ di serenità in più, anche in casa. Dovresti cercare di frequentare persone carine, positive, recuperare quei rapporti che ti facevano stare bene.

Sagittario

Sabato e domenica saranno due giornate no. Tu sarai accompagnato da un profondo malumore, dalla voglia di fare polemica su ogni cosa. Guai a rimproverati qualcosa, perché potrebbe andare su tutte le furie! L’ideale sarebbe trascorrere questo fine settimana in solitudine o con poche, fidate persone.

Capricorno

Come suggerisce l’oroscopo del weekend dovresti sfruttare le prossime 48 ore per cominciare a pensare al tuo futuro in maniera più concreta e progettuale. Sta per entrare in una fase della tua vita molto interessante e ricca di opportunità. Non farti trovare impreparato!

Acquario

Si prospettano due giorni molto più tranquilli rispetto a quelli appena trascorsi. Riuscirai a recuperare una bella energia e motivazione. Approfittane, per riavvicinarti al partner, per riportare l’armonia nella coppia, se di recente ci sono stati dei momenti di tensione. Weekend valido per staccare la spina dai doveri!

Pesci

Sabato e domenica saranno due giornate ad altissimo rischio malinconia o nostalgia: sii prudente! Sforzati di buttarti definitivamente il passato alle spalle e di guardare avanti con più fiducia. Novembre sarà un mese importante, perché ti permetterà di ritrovare la serenità che ti è mancata finora.