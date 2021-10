Oroscopo Paolo Fox domani, 30 ottobre 2021: tutti i segni zodiacali

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 30 ottobre 2021. Eccoci arrivati al weekend di Halloween. Quali segni subiranno un tiro mancino da parte dei pianeti nelle prossime ore? Se sei curioso di scoprirlo, dai un’occhiata alle seguenti predizioni astrologiche, tratte dall’oroscopo del popolare astrologo di Rai2, Paolo Fox, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti scrollarti di dosso l’agitazione accumulata nel lavoro e provare a goderti un weekend più rilassato. Nei giorni scorsi hai dovuto lottare parecchio, ma non per colpa tua! Forse l’incapacità di altri ti ha costretto a faticare di più. Sarebbe utile prendersi una pausa di riflessione. In amore avresti bisogno di molta comprensione.

Toro

Domani finalmente potrai lasciarti alle spalle le tensioni vissute nelle ultime due giornate e recuperare la voglia di amare e una buona intimità con il partner. I single dovrebbero iniziare a guardarsi attorno, perché Venere sta per tornare attiva e regalerà presto nuove occasioni da cogliere al volo.

Gemelli

Domani comincerà un fine settimana alquanto confuso a polemico. Nelle prossime ore potresti essere di nuovo assalito da momenti di noia, da una profonda apatia provocata dalla routine di ogni giorno. Sarà facile annoiarsi, specie se sarai circondato da persone molto abitudinarie e poco divertenti. Occhio all’amore!

Cancro

Come invita a fare l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai cominciare a giocarti le tue migliori carte. Se in amore qualcosa non fila liscio, dovresti parlarne. Questo suggerimento varrà doppio per le coppie che hanno speso molti soldi per la casa nuova. A novembre alcuni dissapori riemergeranno: meglio affrontarli subito.

Leone

Domani si preannuncia un weekend all’insegna di molte spese impreviste. Non stai attraversando un momento semplicissimo. Giove e Saturno opposti ti stanno mettendo alle strette: non potrai fare resistenza al cambiamento in corso nella tua esistenza. In amore non mancano i sentimenti forti, ma le neo coppie e i cuori solitari non sono così pronti a durare per sempre!

Vergine

Domani dovrai fare un po’ di attenzione in più per tenere a bada la tua natura parecchio puntigliosa, soprattutto in famiglia. Cerca di non riversare nei rapporti famigliari qualche preoccupazione nata durante il lavoro. A parte questo, d’ora in avanti comincerà un periodo molto interessante per i contatti e i nuovi accordi.

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani comincerà un weekend che ti permetterà di recuperare molto bene a livello psicofisico. Dovresti approfittare di questa ritrovata vitalità, per chiarire in amore e in famiglia. Se qualcosa non va, confrontati con il partner, altrimenti tra novembre e dicembre potrebbe trasformarsi in un muro che vi divide!

Scorpione

Domani finalmente ti aspetta un giorno molto più sereno rispetto a quelli appena trascorsi. Potrai viverlo al meglio, frequentando persone piacevoli, positive, recuperando qualche affetto, qualche persona carina che non sentivi da tempo. Sarà un buon punto di partenza per ricominciare in maniera più armoniosa.

Sagittario

Domani e domenica sarai particolarmente irritabile, polemico o assente. Chi ti starà vicino dovrà armarsi di molta pazienza, se non vorrà discutere. Guai a rimproverarti, a farti notare qualcosa di sbagliato, perché perderai le staffe! I Sagittario più saggi decideranno di allontanarsi dagli altri e trascorrere del tempo per conto proprio.

Capricorno

Come spiega l’astrologo Paolo Fox domani inizierà un periodo importante per fare nuovi programmi futuri, per fare progetti o raggiungere obiettivi ambiziosi. Con l’imminente ingresso di Venere nel tuo segno questo inverno ti sarà possibile compiere azioni eclatanti, sotto ogni punto di vista.

Acquario

Domani ritroverai maggiore tranquillità dopo le ultime giornate particolarmente stressanti. Per fortuna, Giove ancora nel segno ti riempie di energia! Nel lavoro dovrai fare molta attenzione, perché una persona cercherà di rubarti un’idea, di ottenere i riconoscimenti che spetterebbero a te. Cone Venere ancora attiva non dovresti trascurare l’amore!

Pesci

Domani e domenica saranno due giorni piuttosto lenti, malinconici: sii prudente! Chi sta avendo problemi di coppia potrà contare sull’aiuto di buone stelle a novembre. Stanno per succederti novità intriganti. Nel frattempo, prova ad avere pazienza, cerca di capire quali sono stati i tuoi errori e soprattutto lascia correre! Non recriminare di continuo.