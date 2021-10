Oroscopo Branko domani, 31 ottobre 2021: tutti i segni zodiacali

Leggi l’oroscopo di Branko per domani sabato 31 ottobre 2021. Anche il mese di ottobre è scivolato via e novembre è alle porte. Quali ulti colpi di scena riserveranno i pianeti ad Ariete, Toro, Gemelli e tutti gli altri segni zodiacali? Se sei curioso di scoprirlo, dai un’occhiata alle seguenti anticipazioni, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per domani, dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani si preannuncia una giornata interessante. Tu sei in ripresa, stai recuperando la forza e la determinazione di una volta, anche se non tutti i tuoi problemi di lavoro saranno risolti. Servirà ancora pazienza, se procederai a piccoli passi.

Toro

Domani dovrai usare estrema cautela per fronteggiare Marte in opposizione. Nel corso di questa domenica potrebbe affiorare un po’ di stanchezza, qualche Toro accuserà un disturbo fisico, un piccolo calo. Cerca di riguardarti, non fare le ore piccole e, se sarà necessario, fai un veloce check up medico.

Gemelli

Domani sarà una giornata importante per recuperare, sotto ogni punto di vista. Anche la tua forma fisica sarà buona, i Gemelli sportivi potranno mirare a ottimi risultati. Giove in Acquario, però, potrebbe renderti golosi e predisporti all’aumento di peso: tieni d’occhio la bilancia!

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani una Luna particolarmente gentile illuminerà la tua domenica. Si prospetta un giorno intrigante per i sentimenti, le relazioni e i nuovi incontri. Non chiuderti in te stesso, soprattutto se sei solo da tempo…

Leone

Domani potresti accusare un calo fisico, soffrire di qualche fastidio fisico, per colpa di Marte in aspetto contrario. Qualcuno farà i conti perfino con delle spere inaspettate. Cerca di riguardarti, usare molta cautela, anche con il denaro, e soprattutto: niente stravizi!

Vergine

Domani sarà una domenica particolarmente fruttuosa per qualche Vergine. Nel corso della giornata potresti ritrovarti tra le mani alcune carte importanti: firmale, dopo aver letto con attenzione. Sarà il meritato compenso dopo un duro lavoro.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Branko domani potrebbero emergere dei ricordi legati a una persona o a un evento passato. Se così fosse, non lasciarti sopraffare dalla nostalgia, ma rimani concentrato sul tuo futuro, perché potrebbe riservarti delle sorprese

Scorpione

Domani sarà un giorno molto intrigante dal punto di vista relazionale. Nelle prossime ore qualcuno s’imbatterà in uno strano incontro, del tutto inaspettato. Chissà che non sia l’inizio di una storia d’amore importante! Sarà un piccolo assaggio di cosa potrebbe accaderti d’ora in poi.

Sagittario

Domani farai i conti con un po’ di stanchezza. Ecco, perché sarà importante rallentare un po’ il ritmo, se possibile staccare il cervello dai doveri di ogni giorno e concedersi del relax. Perché non organizzi una piacevole gita in mezzo alla natura?

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani sarà un giorno piuttosto interessante. Nelle prossime ore amici lontani, che non sentivi da molto tempo, potrebbero farsi vivi. Sarà solo un primo assaggio delle novità che ti spettano d’ora in avanti, a livello relazionale, ma non solo.

Acquario

Domani sarà una domenica importante. Nel corso di questa giornata più di un Acquario sarà occupato nel discutere di affari economici, nell’operare spartizioni, divisioni. È possibile che negli ultimi giorni tu abbia avuto più uscite che entrate: cerca di rivedere con attenzione i tuoi conti.

Pesci

Domani avrai un gran bisogno di relax, di concederti una giornata di riposo, magari a una spa, sottoponendoti a una seduta di aromaterapia. Sarebbe una maniera molto efficace per fare il pieno di energia e assecondare la tua passione per la natura, i profumi, le terapie naturali.