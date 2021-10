Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 30 ottobre 2021

Ecco l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, sabato 30 ottobre 2021. L’ultimo fine settimana del mese di ottobre è appena cominciato. Quali saranno i segni favoriti dagli astri in questa giornata? Se vuoi scoprirlo, leggi il seguente oroscopo di oggi e la relativa classifica dedicata ai 12 segni dello zodiaco.

1° – Cancro

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi sarai tu il segno ad aggiudicarsi il primo gradino del podio, perché stai recuperando alla grande, dopo un periodo no. Nelle prossime ore potrai osare delle mosse che in passato non avresti azzardato. Sfrutta questo weekend per affrontare le questioni rimaste in sospeso, chiarire in amore o in famiglia.

2° – Bilancia

Oggi e domani si preannunciano due giornate molto importanti per chi vorrà recuperare terreno. Avrai energia in abbondanza che potrai indirizzare dove vorrai. Se ci sono screzi in famiglia non ancora risolti, sarebbe il caso di provare a risolverli in questi giorni.

3° – Scorpione

Oggi il tuo Marte arriverà nel segno e ti rifornirà di nuova energia e un po’ più serenità. Finalmente potrai staccare la spina dalle tensioni provate nei giorni passati e concederti un weekend più rilassante. Cerca di trascorrerlo accanto a persone positive e piacevoli.

4° – Acquario

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi potrai ritrovare più tranquillità dopo una settimana particolarmente stressante. Solo chi sarà a lavoro, dovrà fare molta attenzione a un collega o un collaboratore che tenterà di metterlo in cattiva luce. Per il resto, si prospetta un fine settimana all’insegna del relax.

5° – Toro

Oggi sarà una giornata migliore rispetto a quelle passate. Dovresti approfittarne, per riavvicinarti al partner e provare a recuperare una buona sintonia, se di recente vi siete allontanati. Nelle prossime settimane, oltretutto, Venere tornerà attiva e darà una marcia in più ai sentimenti.

6° – Ariete

Oggi potrai liberarti di tutta la tensione nervosa maturata nel corso di questa settimana lavorativa e regalarti un weekend rilassante. Hai un gran bisogno di leggerezza e di sentirti compreso dal partner. Sforzati di fare tu il primo passo e deponi l’ascia di guerra.

7° – Capricorno

Oggi comincerà ufficialmente una fase della tua vita molto interessante che avrà il suo culmine con l’ingresso di Venere nel tuo segno a novembre. Preparati a un inverno in cui potrai ambire a traguardi ambiziosi, riportare l’amore in primo piano, se negli ultimi tempi è stato messo un po’ troppo da parte.

8° – Pesci

Secondo l’oroscopo di oggi e la relativa classifica oggi e domani si prospettano due giorni piuttosto malinconici e nervosi. Toccherà a te fare lo sforzo di non rivangare il passato, i ricordi dolorosi, ma provare a guardare avanti. Novembre sarà un mese ricco di novità e occasioni ghiotte. Nel frattempo, cerca di trascorrere queste ultime giornate di ottobre in maniera più rilassata.

9° – Leone

Oggi potresti dover mettere mano al portafogli per una spesa imprevista. Se così fosse, non infuriarti, prova a prenderla con filosofia! Certo, in questo momento non hai molta voglia di ridere, perché stai affrontando dei cambiamenti piuttosto faticosi, che mettono a dura prova i tuoi nervi. Stringi i denti!

10° – Sagittario

Oggi sarà uno di quei giorni in cui avrai voglia di scappare dal caos, rifugiarsi in un angolo lontano e silenzioso, startene un po’ per i conto tuo. Chi riuscirà a farlo, potrà trascorrere un sabato tranquillo. Chi, invece, avrà a che fare con qualcuno, è probabile che diventi più irascibile e polemico del dovuto.

11° – Vergine

Oggi se non farai attenzione, correrai il rischio di diventare un po’ troppo puntiglioso e pesante, specialmente in famiglia. Prova a non sfogare la tensione accumulata nel lavoro sui tuoi famigliari, altrimenti finirai con lo sciparti il fine settimana. Per fortuna, da novembre il cielo cambierà e diventerà più benevolo nei tuoi confronti.

12° – Gemelli

Oggi potresti diventare molto nervoso, caotico o, peggio ancora, polemico. Nel corso della giornata qualche Gemelli sentirà il peso della noia e dee tran tran giornaliero, soprattutto se al suo fianco avrà una persona amante delle abitudini. Sforzati di essere più comprensivo in amore!