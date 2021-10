Oroscopo Paolo Fox domani, 31 ottobre 2021: tutti i segni zodiacali

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 31 ottobre 2021. Eccoci arrivati a Halloween, l’ultimo giorno del mese di ottobre. Ci saranno dei colpi di scena per Ariete, Toro, Gemelli e gli altri segni zodiacali? Se vuoi scoprirlo in anticipo, dai uno sguardo alle seguenti predizioni astrologiche, ricavate dall’oroscopo del noto astrologo Paolo Fox per domani, rivolte a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai bisogno di recuperare un po’ di serenità in più. Nei giorni scorsi c’è chi si è preoccupato, chi perfino arrabbiato perché ci sono stati problemi, ritardi non dipesi da lui. Purtroppo, non è la prima volta che nella tua vita affronti dei momenti difficili, di stallo. Se non altro, stai andando avanti, anche se a singhiozzo! In amore sembra che tu stia ragionando parecchio sul tuo rapporto.

Toro

Domani sarà un giorno importante per fermarsi a riflettere sul tuo rapporto di coppia. Da novembre in poi andranno avanti solo le relazioni davvero solide, per cui queste giornate sono importante per testare l’amore. I cuori solitario potrebbero fare incontri interessanti, cominciare una nuova storia. Domenica stuzzicante dal punto di vista relazionale.

Gemelli

Domani potresti sentirti ancora un po’ agitato e annoiato. Anche se nel tuo rapporto di coppia la noia si fa sentire, o forse qualche piccolo momento di tensione emerge, dovresti provare a chiudere un occhio. Cerca di farti scivolare le cose addosso. Anche se dovrai affrontare un contrattempo o un’incomprensione, saranno problemi del tutto risolvibili.

Cancro

Come invita a fare l’oroscopo di Paolo Fox domani si concluderà una settimana che ti ha visto molto più forte e determinato. Adesso sai puntare i piedi e dire di no a situazioni che non ti fanno stare bene. Certo, basterebbe un po’ di tranquillità in più nel lavoro! Negli ultimi giorni hai dovuto fare i conti con parecchie difficoltà.

Leone

Domani dovrai metterti nell’ottica di fare particolare attenzione con i soldi. Saturno opposto potrebbe averti fatto spendere più di quanto tu abbia guadagnato: cerca di avere prudenza! Nel frattempo, non dovresti mettere da parte i sentimenti. Venere sarà ancora tua amica e aiuterà i Leone disposti a mettere l’amore in primo piano. Favoriti i nuovi incontri.

Vergine

Domani si preannuncia una giornata in cui l‘amore sarà in luce, i rapporti di coppia con i loro problemi in corso, le incomprensioni. Dovresti sforzarti di dare più retta all’istinto e mettere in secondo piano la tua tanto amata logica, perché non ti sarà d’aiuto in questo caso. Sfrutta la domenica per fermarti e riflettere sui problemi con il partner, capire da dove abbiano origine.

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani dovrai pensare al futuro con più ottimismo. Novembre sarà un mese importante, ma anche determinante, perché spingerà molte Bilancia a fare scelte drastiche in amore. Se la persona che hai al tuo fianco non te la racconta giusta, avrai poco voglia di tollerarla ulteriormente. È probabile che metterai da parte la tua proverbiale diplomazia, per farti valere.

Scorpione

Domani comincerà un periodo interessante, specialmente per quel che riguarda l’amore e i rapporti con gli altri. I single potrebbero perfino fare un nuovo incontro, iniziare una storia piacevole. Nel lavoro, invece, purtroppo non sta andando bene: con Giove e Saturno ancora dissonanti avrai ancora difficoltà, insoddisfazioni o addirittura un contenzioso aperto.

Sagittario

Domani sarà utile ignorare le polemiche, evitare di rispondere alle provocazioni. Una Luna alquanto strana potrebbe crearti piccoli problemi: lascia correre. Sul fronte lavorativo sarai un po’ deluso, perché non stai ottenendo quello che volevi. Dalla scorsa primavera le cose procedono molto a rilento, anche per chi studia ancora. Forse dovresti solo cambiare orizzonte, provare a cercare nuove strade da percorrere.

Capricorno

Come spiega l’astrologo Paolo Fox domani ti sentirai sufficientemente stabile. Finalmente ottobre è finito e sta per cominciare un mese che vedrà Venere nel tuo segno. Molte relazioni potranno progredire, riuscirai a recuperare più forza e serenità. Servirà, però, ancora un po’ di cautela nel gestire il denaro, a causa di questo Marte contrario. Occhio ai rapporti con Bilancia e Ariete!

Acquario

Domani potrai goderti una giornata di puro relax. In questo momento sei coinvolto in un progetto nuovo, in via di sperimentazione, che non ti convince del tutto. Tu avresti bisogno di più garanzie, ma sappi che nessuno potrà puntarti il dito contro. In amore sta per iniziare un periodo molto importante, non per forza passionale, potrebbe trattarsi anche di un’amicizia affettuosa.

Pesci

Domani le due signore dello zodiaco, Luna e Venere, saranno un po’ malinconiche, nostalgiche. Servirà molta forza per non lasciarti travolgere dai ricordi passati. Dovresti, invece, guardare avanti, il tuo futuro, perché con novembre in arrivo si preannuncia molto interessante. Dal 7 in poi farai passi da giganti, indipendentemente da dove ti trovi ora. Occhio in amore, perché domenica le coppie potrebbero avere qualche battibecco.