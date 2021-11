Fortnite Stagione 9: quando esce e quali sono le novità

La stagione 9 di Fortnite sembra ormai essere alle porte. Secondo quanto si apprende infatti uno dei videogame più giocati al mondo sta per rendere ufficiale la data di lancio della nuovissima stagione. Su per giù ogni tre mesi infatti viene rilasciato un nuovo aggiornamento che permette, in questa maniera, alla storia di proseguire. Durante la stagione 8, che è quella che si sta giocando al momento, è arrivato il Metaverso ed i milioni di giocatori si sono impegnati per uccidere, soprattutto, la Regina di cuori.

Ma torniamo alle domande importanti e vediamo quale sarà la data ufficiale della stagione 9 su Fortnite. Secondo quanto si legge direttamente sul videogame, infatti, i giocatori potranno riscattare i premi dell’attuale pass battaglia solo fino al 6 Dicembre 2021. Per questo motivo in molti stanno ipotizzando che la data di rilascio della nuova stagione sia proprio quel giorno.

Stagione 9 Fortnite: novità in arrivo

Alcune fonti rivelano che una delle più importanti novità della stagione 9 di Fortnite potrebbe essere segnata dal ritorno dei mech, ovvero i robot da combattimento. Proprio questo tipo di armamento potrebbe portare anche a modificare la voce nelle chat vocali ma anche a varie altre modifiche.

Inizialmente si pensa infatti che si potrà galleggiare sull’acqua oltre all’inserimento di tante nuove emote da utilizzare durante le varie partite.

Stagione 9 Fortnite: tutte le sfide e tutti i personaggi

In questo articolo ed all’interno del nostro speciale sulla stagione 9 di Fortnite avrai modo di trovare tutte le informazioni necessarie al completamento delle missioni e di tutte le sfide che saranno disponibili all’interno della nuova stagione.