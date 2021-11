Oroscopo Paolo Fox domani, 2 novembre 2021: tutti i segni zodiacali

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 2 novembre 2021. La settimana è appena cominciata, ma già preannuncia delle novità epocali per molti segni dello zodiaco. Curioso di scoprire se la tua vita subirà un imminente cambio di rotta? Ecco di seguito le previsioni astrologiche per tutti i segni, tratte dall’oroscopo per domani del famoso astrologo di Lattemiele, Paolo Fox.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna in opposizione intensificherà la tua stanchezza. Dovrai munirti di molta pazienza e prudenza, specialmente in famiglia. Purtroppo, certe volte avresti una gran voglia di ottenere tutto e subito, ma nelle prossime ore ti converrà procedere con con calma, senza strafare. Novembre è un mese che metterà alle strette le coppie in crisi, così come dovrà fare particolare attenzione chi ha un contenzioso aperto con l’ex. Cerca di tenere i tuoi nervi ben saldi!

Toro

Domani crescerà il nervosismo, la già enorme apprensione per la condizione in cui riversa la tua attività. Forse dovrai cercare nuove strategie per salvarla e farla decollare, specie sa da tempo senti di essere uscito dal giro. Ecco perché per qualcuno sarà indispensabile un cambio di rotta. In questo momento di poca stabilità, dovresti essere più oculato nelle tue spese. In amore, le coppie in bilico, uscite da un periodo di grosse difficoltà economiche e lavorative, potranno recuperare da venerdì.

Gemelli

Si preannunciano due giornate in cui la Luna sarà tua amica e ti stimolerà buone intuizioni: non ignorarle! Tornerà la tua proverbiale vitalità e tanta creatività in più. L’unico cruccio è rappresentato da quella Venere ancora in opposizione anche se per pochi giorni. Non saranno pochi i Gemellini insofferenti che si saranno divertiti a punzecchiare un partner insensibile e assente. Da venerdì potrai recuperare un po’ di tranquillità in più. A novembre i rapporti un pochino più a rischio rimarranno quelli con il Toro, lo Scorpione e il Leone.

Cancro

Come invita a fare l’oroscopo di Paolo Fox domani ti aspetterà un giorno alquanto pesante, ma nel complesso tu hai molta più forza rispetto a prima. D’ora in avanti potrai portare avanti un progetto importante o buttarti definitivamente alle spalle il passato doloroso. Perfino chi ha navigato a vista finora nel lavoro, riuscirà a fare qualcosa di molto bello. Per cui, in questo momento puoi già prendere iniziative interessanti, cominciare a seminare per il futuro. Giovedì e venerdì saranno due giornate da tenere d’occhio: potresti essere colto da un’idea super!

Leone

Domani continuerai ad avvertire un clima particolarmente teso e polemico e, purtroppo, sarà così per tutta la settimana. Sono giorni in cui ti sembra di camminare sulle uova, forse hai parlato a sproposito e qualcuno si è infuriato. Oppure quella che all’apparenza sembrava una minuzia sta comportando più guai del previsto. Fatto sta che ti converrà usare estrema cautela. Occhio alle giornate di giovedì e venerdì!

Vergine

A novembre avrai stelle molto vantaggiose per quanto riguarda l’attività. Malgrado i transiti stancanti di ottobre, tu sei sempre in carreggiata! Oltretutto, da venerdì comincerà una periodo di crescita importante, perché Venere tornerà attiva, proprio come lo è Mercurio da pochi giorni. Se dovrai risolvere un problema importante, potresti farlo proprio a partire dal 5 del mese. In amore ti sarà di grande aiuto mollare un po’ della tua razionalità e lasciarti guidare di più dall’istinto.

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani e mercoledì saranno le giornate perfette per prendere di petto una situazione, un rapporto, di coppia o di lavoro, che non sta funzionando. Dovresti sfruttare queste 48 ore che chiarire una volta per tutte, perché poi sarà troppo tardi. Nei giorni successivi, per esempio tra il 14 e il 15, il desiderio di mettere in chiaro tante cose rimaste in sospeso potrebbe sfuggirti di mano. Rischierai di fare o dire cose di cui poi ti pentirai.

Scorpione

Tutto quello che nasce in questo periodo sarà importante per il futuro, il 2022 sarà un anno di ritrovato successo! Giovedì e venerdì avrai un cielo particolarmente favorevole: dovresti sfruttarlo al massimo, per provare a capire cosa non sta filando liscio. I rapporti con gli altri miglioreranno di gran lunga, tu stesso arriverai a comprendere che delle volte serve farsi scivolare le cose addosso, non prendere tutto troppo sul personale.

Sagittario

Domani continuerà il recupero, seppure lento, della tua professione. Transazioni, investimenti bloccati da tempo potrebbero finalmente trovare sfogo. Chi era rimasto nell’ombra avrà l’occasione giusta per emergere. In amore potrai ancora contare sulla presenza benevola di Venere nel segno, però a quanto pare molti Sagittario sono bloccati. Qualcosa non va, forse è colpa dei molti timori oppure stai tenendo il piede in due scarpe. Per fortuna il prossimo weekend aiuterà i sentimenti.

Capricorno

Come spiega l’astrologo Paolo Fox domani finalmente avrai la netta sensazione che ti stai liberando di un problema! D’ora in avanti le cose andranno sempre meglio: Marte e Mercurio in ottimo aspetto e da venerdì Venere nel segno. L’amore potrà tornare in auge e perfino chi è solo da tempo potrà fare un incontro speciale. Qualcuno otterrà un successo inaspettato. Occhio alle buone idee, perché potrebbero portarti lontano.

Acquario

Domani ci saranno una splendida Luna e Venere favorevole a darti manforte, ma non è detto che siano sufficienti per regalarti la tranquillità di cui avresti bisogno. Purtroppo, dovrai affrontare ancora dei disagi, alcune tensioni con qualcuno. Tra l’altro le giornate tra giovedì e sabato imporranno una piccola riunione famigliare o di lavoro per capire come risolvere dei problemi. Forse una persona si sta approfittando della tua buona volontà: sarebbe meglio chiarire!

Pesci

Domani comincerai a tirare un sospiro di sollievo. Sta per stravolgerti il cielo a tuo vantaggio e perfino chi è uscito da una separazione dolorosa, potrà voltare pagina e ritrovare il sorriso. Anche nel lavoro sarà possibile cominciare a pensare a nuovi progetti, cercare idee vincenti. Con stelle del genere, d’ora in poi ogni traguardo, anche il più impensabile, diventerà a portata di mano!