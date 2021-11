Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 2 novembre 2021

Ecco l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, martedì 2 novembre 2021. Novembre è appena cominciato. Quali sorprese riserveranno i pianeti in questa giornata? Per scoprirlo, basterà seguire il nostro oroscopo di oggi e la astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni fredde

12° – Leone

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi sarà un’altra giornata molto pesante, piena di polemiche e tensioni. Forse dipende da qualcosa che hai detto senza pensarci, oppure da una banalità che si ha portato a strascichi più gravi. Servirà la massima cautela per tutti il giorno. Parola d’ordine: prudenza.

11° – Toro

Oggi il tuo nervosismo salirà alle stelle: meglio essere prudenti! La poca stabilità economica e lavorativa sta facendo vacillare il suolo sotto i piedi e, per un segno di terra come il tuo, è ancora più preoccupante rispetto a un altro. È probabile che molti Toro dovranno fare una scelta coraggiosa e cambiare radicalmente la propria attività, il team, l’azienda. Parola d’ordine: cambio rotta.

10° – Ariete

Oggi si preannuncia una giornata parecchio complicata. La stanchezza maturata nei giorni scorsi si farà sentire, rendendoti più nervoso e intrattabile del dovuto. La Luna in aspetto opposto metterà un carico da 90: meglio usare estrema cautela, specialmente in amore e in famiglia. Sii paziente, se non stai ottenendo risultati di lavoro evidenti fin da subito! Parola d’ordine: pazienza.

9° – Cancro

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi ti aspetta un martedì piuttosto faticoso. Tu, però, non sarai sopraffatto dagli eventi come un tempo, perché ora hai forza a sufficienza per farcela! Potresti perfino approfittare di questa energia, per avviare un nuovo progetto, per chiudere del tutto col passato e seminare qualcosa di nuovo in vista del futuro. Parola d’ordine: seminare.

Posizioni tiepide

8° – Acquario

Oggi potresti trascinarti il disagio, la tensione nervosa provata nei giorni scorsi. La Luna e Venere in buona posizione non riusciranno a filtrare tutta l’agitazione del momento ed è probabile che qualcosa ti innervosirà, forse una persone che cercherà di approfittarsi di te. Sii più attento con le spese! Parola d’ordine: tensione.

7° – Sagittario

Oggi si prospetta una giornata abbastanza soddisfacente. Sul fronte lavorativo stai recuperando terreno da settembre, però procedi a piccoli passi, non proprio come vorresti tu. Ci vuole pazienza. Per il momento accontentati e sappi che molto presto arriveranno nuove opportunità, anche per chi di recente si è sentito messo in ombra. Parola d’ordine: fiducia.

6° – Pesci

Secondo l’oroscopo di oggi il tuo conto alla rovescia è appena cominciato. La fine dell’anno, il momento in cui è prevista una grande svolta, sta per avvicinarsi sempre più. Intanto puoi goderti i nuovi transiti nel segno dell’amico Scorpione che avvantaggeranno anche te. È tempo di seminare, perché il raccolto futuro sarà molto generoso. Parola d’ordine: progettare.

5° – Scorpione

Il 2021, un anno che ti ha messo a dura prova, sta per concludersi. Il prossimo anno ti ripagherà alla grande dei sacrifici fatti, nel frattempo dovresti provare a capire costa non sta andando per il verso giusto. Ora che stai recuperando più forza e tranquillità, approfittane per riflettere. Parola d’ordine: riflettere.

Posizioni bollenti

4° – Bilancia

Oggi avrai energia da vendere! Sfruttala al massimo, prendendo in mano una relazione, d’amore o di lavoro, che non sta più funzionando. Se ci sono cose taciute, se rimane un velo di ambiguità con una persona, dovresti parlare adesso, chiarire e non rimandare ai prossimi giorni, perché potrebbe essere troppo tardi. Parola d’ordine: chiarimento.

3° – Gemelli

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica la Luna sarà in uno splendido punto del cielo, a tuo vantaggio. Sarai pieno di idee creative e intuizioni profonde per tutto il giorno: non sottovalutarle! Certo, in amore ci sarà da rimboccarsi le maniche e cominciare a recuperare. Venere opposta ha fatto parecchi guai nelle ultime settimane! Parola d’ordine: recuperare.

2° – Vergine

Oggi è cominciata la tua grande rimonta, a partire dal lavoro. Finalmente potrai recuperare il terreno perduto e puntare dritto al successo. Il cielo sta cambiando e venerdì Venere tornerà attiva. Questo vuol dire che potrai riprendere in mano anche la tua vita sentimentale. Parola d’rodine: rimonta.

1° – Capricorno

Oggi è cominciata ufficialmente la tua rinascita. Novembre sarà il tuo mese, grazie ai grandi cambiamenti in corso e, soprattutto, all’ingresso di Venere nel tuo cielo, venerdì prossimo. D’ora in avanti potrai mirare a traguardi ambiziosi, sia nel lavoro, sia in amore. Tanto per cominciare, se di recente un problema grosso ti ha afflitto, riuscirai a sbarazzartene definitivamente. Parola d’ordine: rinascita.